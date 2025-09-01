¿Tensión en Alpine? La irónica frase de Gasly tras la polémica con Colapinto en el GP de Países Bajos

La irónica frase de Pierre Gasly

Gasly, por su parte, se expresó con frases cortantes y con ironía ante la prensa internacional. Consultado sobre su decisión de quedarse en pista con neumáticos duros mientras Colapinto ingresaba a boxes por gomas blandas, el francés dijo: “Sí, decidimos quedarnos afuera. Fue un poco arriesgado y desafortunadamente no funcionó”.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de mejorar el rendimiento del auto hacia el cierre del año, Gasly lanzó con una leve sonrisa: “Sí, intentaremos ganar el próximo fin de semana”, generando una respuesta cargada de ironía que no pasó desapercibida.

Cómo influyó la estrategia en el rendimiento de Colapinto

El ingreso del Safety Car a siete vueltas del final, tras el abandono de Lando Norris, fue la oportunidad que Colapinto aprovechó para cambiar a neumáticos blandos y buscar un ritmo superior. En las últimas vueltas, el argentino superó a Nico Hülkenberg y marcó vueltas hasta dos segundos más rápidas que Ocon, pero la demora de Gasly le cerró la puerta de sumar puntos.

El asesor de Alpine, Flavio Briatore, destacó el desempeño del argentino: “Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”. Además, su representante, Jamie Campbell-Walter, elogió su comportamiento tras la carrera: “Condujiste bien todo el fin de semana. Tu comportamiento después de la carrera merece un gran aplauso”.

Qué deja este GP para Colapinto y Alpine

El episodio dejó en evidencia la necesidad de mejorar la coordinación dentro del equipo. Colapinto demostró velocidad y consistencia, pero la falta de sincronización con Gasly le impidió sumar puntos. La carrera, además, puso de relieve la importancia de decisiones estratégicas rápidas y precisas, especialmente en un contexto de competencia ajustada y limitaciones del monoplaza.

Con nueve carreras restantes en la temporada, Alpine y sus pilotos deberán ajustar la comunicación y las estrategias para aprovechar al máximo cada oportunidad, mientras Colapinto busca finalmente abrir su cuenta de puntos en 2025.