En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Pierre Gasly
FÓRMULA 1

¿Tensión en Alpine? La irónica frase de Gasly tras la polémica con Colapinto en el GP de Países Bajos

Franco Colapinto tuvo su mejor rendimiento en Alpine durante el Gran Premio de Países Bajos, pero la demora de Pierre Gasly en cederle la posición le impidió sumar puntos. La ironía del francés y la reacción del argentino marcaron la jornada.

¿Tensión en Alpine? La irónica frase de Gasly tras la polémica con Colapinto en el GP de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos mostró el mejor desempeño de Franco Colapinto a bordo del A525 desde su llegada a Alpine. A pesar de la destacada actuación del argentino, un error estratégico y la demora de su compañero Pierre Gasly en cederle la posición impidieron que el piloto pilarense sumara su primer punto de la temporada 2025.

Leé también El enojo de Colapinto tras el GP de Países Bajos y su mirada al próximo Gran Premio en Italia
El enojo de Colapinto tras el GP de Países Bajos y su mirada al próximo Gran Premio en Italia
image

Colapinto terminó 11° en Zandvoort, a las puertas de conseguir su primer punto, mientras Gasly, con neumáticos desgastados, perdió ritmo sobre el cierre de la carrera y fue superado por Esteban Ocon de Haas. El francés cedió la posición a Colapinto recién tras la orden del equipo, pero ya era demasiado tarde para aspirar a los puntos.

Qué dijo Colapinto sobre la carrera

El argentino no ocultó su fastidio. “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”, declaró tras la competencia. Durante la carrera, llegó a expresar su enojo por radio con su ingeniero de pista, Stuart Barlow: “¡Ey, díganle (a Gasly) que me deje pasar! ¡Vamos, chicos! Gracias, gracias”.

En conferencia, Colapinto se mostró decepcionado: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Era bastante simple sumar uno o dos puntos y no lo logramos. Una pena, a enfocarse en la próxima”.

La irónica frase de Pierre Gasly

Gasly, por su parte, se expresó con frases cortantes y con ironía ante la prensa internacional. Consultado sobre su decisión de quedarse en pista con neumáticos duros mientras Colapinto ingresaba a boxes por gomas blandas, el francés dijo: “Sí, decidimos quedarnos afuera. Fue un poco arriesgado y desafortunadamente no funcionó”.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de mejorar el rendimiento del auto hacia el cierre del año, Gasly lanzó con una leve sonrisa: “Sí, intentaremos ganar el próximo fin de semana”, generando una respuesta cargada de ironía que no pasó desapercibida.

Cómo influyó la estrategia en el rendimiento de Colapinto

El ingreso del Safety Car a siete vueltas del final, tras el abandono de Lando Norris, fue la oportunidad que Colapinto aprovechó para cambiar a neumáticos blandos y buscar un ritmo superior. En las últimas vueltas, el argentino superó a Nico Hülkenberg y marcó vueltas hasta dos segundos más rápidas que Ocon, pero la demora de Gasly le cerró la puerta de sumar puntos.

El asesor de Alpine, Flavio Briatore, destacó el desempeño del argentino: “Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”. Además, su representante, Jamie Campbell-Walter, elogió su comportamiento tras la carrera: “Condujiste bien todo el fin de semana. Tu comportamiento después de la carrera merece un gran aplauso”.

Qué deja este GP para Colapinto y Alpine

El episodio dejó en evidencia la necesidad de mejorar la coordinación dentro del equipo. Colapinto demostró velocidad y consistencia, pero la falta de sincronización con Gasly le impidió sumar puntos. La carrera, además, puso de relieve la importancia de decisiones estratégicas rápidas y precisas, especialmente en un contexto de competencia ajustada y limitaciones del monoplaza.

Con nueve carreras restantes en la temporada, Alpine y sus pilotos deberán ajustar la comunicación y las estrategias para aprovechar al máximo cada oportunidad, mientras Colapinto busca finalmente abrir su cuenta de puntos en 2025.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Pierre Gasly Alpine
Notas relacionadas
El mensaje de Franco Colapinto tras el GP de Países Bajos que sorprendió a Alpine
Del elogio al reproche: el análisis de Briatore sobre Colapinto y Alpine
GP de los Países Bajos: Franco Colapinto logró su mejor actuación con Alpine en la Fórmula 1

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar