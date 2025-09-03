Incertidumbre en Boca: el parte médico de Miguel Ángel Russo que genera preocupación

La situación generó inquietud en el mundo Boca, ya que no es la primera vez que el entrenador debe someterse a controles médicos frecuentes. De hecho, la semana pasada había pasado por estudios similares que superó sin inconvenientes.

Mientras tanto, en el plano futbolístico, el plantel xeneize retomará este miércoles los entrenamientos. Ante la ausencia de Russo, quien no podrá asistir al predio de Ezeiza, será su ayudante de campo Claudio Úbeda el encargado de dirigir la práctica.

La imagen de Miguel Ángel Russo que preocupo en el partido de Boca ante Aldosivi

El tema se potenció en redes sociales después de que el fin de semana circulara una imagen del técnico durante el partido frente a Aldosivi. En la transmisión de ESPN, las cámaras captaron a Russo sentado en el banco de suplentes, aparentemente adormecido, a los 27 minutos del primer tiempo.

La escena fue rápidamente replicada por los hinchas en la red social X, donde no faltaron los mensajes de alerta y preocupación: “No puede ser”, “¿Yo vi mal?”, “Debería estar en la casa”, “Insólito que Riquelme sea incapaz de ver esto”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Hasta el momento, Boca Juniors no emitió un comunicado oficial sobre la internación del entrenador. Sin embargo, allegados a la dirigencia aclararon que la situación está bajo control y que Russo continuará con los chequeos habituales que forman parte de su tratamiento de base.