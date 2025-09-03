En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
MiguelÁngelRusso
DT xeneize

Incertidumbre en Boca: el parte médico de Miguel Ángel Russo que genera preocupación

El entrenador xeneize atraviesa horas de observación en una clínica porteña y su situación generó preocupación tanto en el club como entre los hinchas.”

Incertidumbre en Boca: el parte médico sobre Miguel Ángel Russo que genera preocupación

Incertidumbre en Boca: el parte médico sobre Miguel Ángel Russo que genera preocupación

El estado de salud de Miguel Ángel Russo volvió a generar preocupación entre los hinchas de Boca Juniors. El director técnico de 68 años quedó internado de manera preventiva en un centro de alta complejidad del barrio porteño de Belgrano, luego de que los médicos le detectaran una infección urinaria.

Leé también Boca cortó una terrible racha con una goleada en Mendoza: el análisis de Miguel Ángel Russo
Miguel Ángel Russo analizó la victoria de Boca ante Independiente Rivadavia. 

La noticia trascendió este lunes por la mañana, cuando periodistas que cubren la actualidad del club informaron que Russo había ingresado a la clínica alrededor de las 8.30 para realizarse estudios de rutina. Según el parte médico, el entrenador permanecerá internado “por un mínimo de 24 horas”, acompañado por familiares cercanos.

russoboca4

El diagnóstico inicial fue confirmado tras un estudio de orina que arrojó la presencia de la infección. De inmediato, los profesionales indicaron un tratamiento con antibióticos suministrados por vía intravenosa y decidieron mantenerlo en observación. “Si transcurre bien el día, la idea es que se vaya a su domicilio y continúe con un tratamiento ambulatorio”, señalaron en TyC Sports.

En ese sentido, el panorama es alentador: Russo se encuentra estable, alojado en una sala común y con buena respuesta al tratamiento. No obstante, los médicos consideran prudente mantenerlo internado al menos hasta constatar una evolución favorable durante la primera jornada de observación.

La situación generó inquietud en el mundo Boca, ya que no es la primera vez que el entrenador debe someterse a controles médicos frecuentes. De hecho, la semana pasada había pasado por estudios similares que superó sin inconvenientes.

Mientras tanto, en el plano futbolístico, el plantel xeneize retomará este miércoles los entrenamientos. Ante la ausencia de Russo, quien no podrá asistir al predio de Ezeiza, será su ayudante de campo Claudio Úbeda el encargado de dirigir la práctica.

La imagen de Miguel Ángel Russo que preocupo en el partido de Boca ante Aldosivi

El tema se potenció en redes sociales después de que el fin de semana circulara una imagen del técnico durante el partido frente a Aldosivi. En la transmisión de ESPN, las cámaras captaron a Russo sentado en el banco de suplentes, aparentemente adormecido, a los 27 minutos del primer tiempo.

La escena fue rápidamente replicada por los hinchas en la red social X, donde no faltaron los mensajes de alerta y preocupación: “No puede ser”, “¿Yo vi mal?”, “Debería estar en la casa”, “Insólito que Riquelme sea incapaz de ver esto”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Embed

Hasta el momento, Boca Juniors no emitió un comunicado oficial sobre la internación del entrenador. Sin embargo, allegados a la dirigencia aclararon que la situación está bajo control y que Russo continuará con los chequeos habituales que forman parte de su tratamiento de base.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca MiguelÁngelRusso Russo
Notas relacionadas
Alarma en Boca: la imagen de Miguel Ángel Russo que preocupó a los hinchas
Susto en Boca por el estado de salud de Miguel Ángel Russo: ¿qué le ocurre al DT?
Ander Herrera y la dura realidad de las inferiores de Boca: "Tienen que..."

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar