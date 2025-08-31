Del elogio al reproche: el análisis de Briatore sobre Colapinto y Alpine

Estas declaraciones contrastan con las que había dado el viernes en la conferencia oficial de la Fórmula 1, cuando opinó que “quizás había sido un poco temprano para darle la oportunidad de correr en la Fórmula 1”, refiriéndose al joven piloto argentino.

El GP de Países Bajos dejó a Colapinto con su mejor actuación desde que se sumó a Alpine, finalizando 11° y quedando a solo una posición de sumar sus primeros puntos con la escudería francesa. A pesar de no lograr el objetivo, el piloto se mostró optimista en sus redes sociales: “Carrera divertida, una pena irnos sin ningún punto estando tan cerca. En unos días otra oportunidad… Gracias a mis ingenieros y mecánicos por darlo todo y no bajar los brazos. ¡Ya van a venir los puntos!”, escribió junto a varias fotos del equipo y su auto.

El próximo desafío para Colapinto será el Gran Premio de Monza, en Italia, programado para el domingo 7 de septiembre. La actividad en el Autódromo Nacional de Monza comenzará el viernes 5 con las primeras prácticas libres, continuando el sábado con la tercera práctica y la clasificación, y culminando el domingo con la carrera. Allí, el piloto argentino buscará finalmente sumar puntos y continuar consolidando su camino en la Fórmula 1 con Alpine.

El mensaje de Franco Colapinto tras el GP de Países Bajos que sorprendió a Alpine

