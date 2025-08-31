Tras otra carrera en la que Alpine no pudo sumar puntos, el jefe del equipo francés, Flavio Briatore, reconoció la actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos, calificando la carrera como una “oportunidad perdida” para el equipo.
El equipo francés vivió un domingo de altos y bajos en el GP de Países Bajos y sus referentes dejaron mensajes con sabor a revancha de cara a la próxima carrera en Italia.
Del elogio al reproche: el análisis de Briatore sobre Colapinto y Alpine
“Es una carrera en la que, viendo el clasificador, parece una oportunidad perdida de sumar puntos como equipo por distintas razones. Saliendo desde fuera de la zona de puntos, tomamos algunos riesgos a lo largo de la prueba para intentar maximizar nuestras opciones de sumar”, expresó Briatore en un comunicado de prensa publicado por Alpine.
El italiano, que había sido crítico con Colapinto al inicio del fin de semana, esta vez dedicó elogios al piloto argentino. “Franco hizo una muy buena carrera, probablemente la más fuerte de esta temporada hasta ahora. Con Pierre (Gasly), con las herramientas que tenía, fue un desafío para él contener a los coches con neumáticos más frescos”, aseguró.
Briatore destacó además el trabajo en equipo de los pilotos del equipo: “Ambos pilotos apretaron fuerte, lo dieron todo y trabajaron en equipo, intercambiando posiciones en la curva 1 cuando se les pidió para ir a la caza de los coches de delante. Seguiremos intentándolo en cada carrera para maximizar nuestro resultado final con lo que tenemos”.
Estas declaraciones contrastan con las que había dado el viernes en la conferencia oficial de la Fórmula 1, cuando opinó que “quizás había sido un poco temprano para darle la oportunidad de correr en la Fórmula 1”, refiriéndose al joven piloto argentino.
El GP de Países Bajos dejó a Colapinto con su mejor actuación desde que se sumó a Alpine, finalizando 11° y quedando a solo una posición de sumar sus primeros puntos con la escudería francesa. A pesar de no lograr el objetivo, el piloto se mostró optimista en sus redes sociales: “Carrera divertida, una pena irnos sin ningún punto estando tan cerca. En unos días otra oportunidad… Gracias a mis ingenieros y mecánicos por darlo todo y no bajar los brazos. ¡Ya van a venir los puntos!”, escribió junto a varias fotos del equipo y su auto.
El próximo desafío para Colapinto será el Gran Premio de Monza, en Italia, programado para el domingo 7 de septiembre. La actividad en el Autódromo Nacional de Monza comenzará el viernes 5 con las primeras prácticas libres, continuando el sábado con la tercera práctica y la clasificación, y culminando el domingo con la carrera. Allí, el piloto argentino buscará finalmente sumar puntos y continuar consolidando su camino en la Fórmula 1 con Alpine.
