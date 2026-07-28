La picante indirecta de Sabrina Rojas a Luciano Castro por el curso de Wanda Nara: "Cómo superar los cuernos"

Y ahondó en los temas que trataría su curso: "Yo te hago superar los cuernos, te doy todo un historial. Tengo que pensar la idea, te voy a decir: cómo superar los cuernos, cómo ser una tóxica en recuperación...".

"Wanda está demostrando que hay demanda", agregó Tartu sobre el buen comienzo que habría tenido el curso que la mediática venía trabajando hace tiempo y generó enorme revuelo.

Qué explicó Wanda Nara sobre su curso para mujeres y cuánto sale

"Finalmente les puedo contar, algo que venimos creando, vengo haciendo, vengo pensando. Ustedes me lo pidieron muchísimo", expresó Wanda Nara al anunciar la iniciativa, que tiene un valor de 100 mil pesos en Argentina y 67 dólares en el exterior.

Emocionada, la ex de Mauro Icardi comparó el lanzamiento como uno de los momentos más importantes de su vida: "Siento como si fuera el nacimiento de otro hijo, porque es algo que me llevó mucho tiempo, mucha dedicación y hay mucho de mí. Finalmente se estrena el curso que quería para ustedes", aseguró.

"Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres. Herramientas para creer en ustedes mismas y crear lo que ustedes quieran, para hacer crecer sus empresas y finalmente animarse a tener sus empresas. Para tener nombre y apellido propio. Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida", explicó Wanda.

Y agregó que el contenido fue pensado para dar respuestas concretas a quienes buscan dar sus primeros pasos en el mundo de los negocios.

"En este curso van a poder tener todas las herramientas que necesiten. A veces pasamos por situaciones que nos dan miedo. Van a tener las preguntas, las respuestas, todo resuelto. Cuando terminen el curso, puedo les asegurar que se van a sentir una persona diferente, esa persona que estabas buscando", prometió la conductora.