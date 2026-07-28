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Todo mal en Gran Hermano: Charlotte Caniggia fulminó a Sol Abraham y la acusó de mala persona

Charlotte Caniggia y Sol Abraham protagonizaron uno de los cruces más intensos de las últimas semanas en Gran Hermano Generación Dorada. La discusión fue más allá de la convivencia y expuso fuertes diferencias personales. Mirá.

28 jul 2026, 09:45
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Todo mal en Gran Hermano: Charlotte Caniggia fulminó a Sol Abraham y la acusó de mala persona

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Todo mal en Gran Hermano: Charlotte Caniggia fulminó a Sol Abraham y la acusó de mala persona

Todo mal en Gran Hermano: Charlotte Caniggia fulminó a Sol Abraham y la acusó de mala persona

La tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) luego de un fuerte enfrentamiento protagonizado por Sol Abraham y Charlotte Caniggia. El intercambio entre ambas participantes se convirtió en uno de los momentos más conflictivos de las últimas jornadas del reality, después de una discusión que expuso diferencias acumuladas, viejos reclamos y acusaciones cruzadas frente al resto de sus compañeros.

El conflicto se desató durante una actividad dentro de la casa, donde salieron a la luz distintas situaciones a lo largo de la convivencia que habían generado malestar entre las jugadoras. En medio de la dinámica, Charlotte Caniggia decidió defender a Sebastián Cola, quien por esas horas todavía formaba parte del juego y era uno de sus principales apoyos dentro de la competencia. A partir de ese momento, la hija de Mariana Nannis apuntó contra Sol Abraham y cuestionó su manera de desenvolverse en el reality.

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Sin filtros, Charlotte acusó a su compañera de utilizar estrategias que perjudicaban al resto de los participantes y la señaló por generar conflictos dentro del grupo. "La única que quiere ensuciar a gente sos vos, Sol, porque jugás sucio" fue una de las frases con las que inició el cruce, dejando en claro su enojo y dando lugar a una discusión que rápidamente subió de tono.

Durante el ida y vuelta, Charlotte Caniggia involucró también a otros integrantes de la casa, como Cinzia y Ema, y recordó episodios anteriores en los que consideró que Sol había expuesto a sus compañeros. En ese sentido, hizo referencia al momento en el que la participante había cuestionado a Manu por su reacción ante la muerte de su mascota: "El día que expusiste a Manu, que lloraba de mentira por su perro muerto, sos una forra, jugás sucio y ojalá que te vayas vos por sucia, por sucia de m..., porque jugás feo y sos mala persona".

Como era de esperar, la respuesta de Sol Abraham no tardó en llegar y decidió contraatacar con fuertes declaraciones hacia Charlotte. La acusó de tener inseguridades y de mantener una actitud competitiva con otras mujeres de la casa. "A mí, Charlotte, me parecés una planta, me parecés aparte una mujer muy insegura, muy insegura, que compite con las mujeres y qué coincidencia con mujeres lindas. Sos una insegura, sos una insegura, por algo decís que afuera tampoco tenés amigas".

Lejos de calmarse, la discusión continuó con más reproches personales. Sol sostuvo que la personalidad de Charlotte estaba vinculada al conflicto permanente y lanzó una dura crítica: "Si buscamos tu nombre en el diccionario, aparece quilombo y bizarro, porque eso es lo que sos, quilombo, bizarro y grasa".

Ante esas palabras, Charlotte respondió defendiendo su forma de ser y cuestionó la imagen de su rival dentro del juego: "Yo soy transparente, nena, cosa que vos no sos. No sos transparente, no sos carismática y sos una fantasma, nena. Y ojalá te vayas por ensuciar a la gente, por sucia".

Finalmente, Sol Abraham volvió a insistir con sus acusaciones contra Charlotte Caniggia y cerró el enfrentamiento repitiendo que la veía como una persona insegura y envidiosa: "Envidiosa, es una envidiosa, insegura. Andá al psicólogo, andá al psicólogo. Envidiosa, insegura".

Así las coas, el tremendo cruce dejó nuevamente en evidencia el complejo clima que atraviesa la convivencia en Gran Hermano Generación Dorada, donde las diferencias personales, las estrategias de juego y la presión del encierro pueden transformar cualquier desacuerdo en una pelea de alto impacto frente a las cámaras.

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La última gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada dejó como resultado una nueva baja dentro de la casa más famosa del país. En esta oportunidad, Cola y Majluf fueron los dos participantes que quedaron en el tramo final de la votación del público, hasta que finalmente se conoció quién debía abandonar el reality de Telefe.

El encargado de revelar la decisión fue Santiago del Moro, quien se comunicó con los jugadores de manera virtual y anunció el nombre del participante que quedaba fuera de competencia. "Se va, abandona, deja, GH, se va de Gran Hermano: ¡Cola! Majluf, te felicito", expresó el conductor al confirmar el resultado.

La definición provocó distintas reacciones entre los integrantes de la casa. Mientras Majluf festejaba su permanencia en el juego, varias de sus compañeras celebraron con entusiasmo la eliminación de su rival. "¡Vamos, vamos! ¡Dale, Majluf!", se escuchó entre los gritos de alegría luego de conocerse la noticia.

Por su parte, Cola tomó su salida con serenidad y se dedicó a despedirse de cada uno de sus compañeros antes de abandonar la competencia. En ese momento, resumió su experiencia dentro del reality con una breve reflexión: "Es un juego".

Uno de los instantes que más llamó la atención ocurrió después del anuncio, cuando Pincoya se acercó a Majluf para abrazarla y, frente a las cámaras, agradeció el respaldo de quienes siguen el programa: "Gracias, gente, por apoyar".

Sin embargo, la tensión continuó durante la celebración. En medio de los festejos por la continuidad de Majluf, Pincoya lanzó una fuerte frase contra Cola que generó repercusión dentro de la gala: "Que se vaya ese mugroso de mierda".

Finalmente, Cola completó su despedida del reality y saludó a los participantes con quienes compartió su estadía en la casa. Pese al duro momento y a los comentarios que recibió tras la eliminación, mantuvo una postura tranquila al cerrar su etapa en Gran Hermano Generación Dorada.

     

 

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