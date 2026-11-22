Además, el empresario italiano consideró que el resultado representa un impulso para el equipo después de una segunda mitad de temporada complicada.

"Este resultado nos permite ser muy optimistas y, además, brinda al equipo en Enstone un motivo de celebración tras una racha de resultados complicada en la segunda mitad de la temporada. En conjunto, ha sido un fin de semana muy sólido para todo el equipo en Las Vegas y, con 18 puntos sumados, supone también nuestro mejor resultado en lo que va de temporada. ¡Enhorabuena a todo el equipo!", agregó.

El gesto de Briatore con Colapinto y Gasly tras el GP de Las Vegas

El reconocimiento de Briatore no quedó solamente en las declaraciones oficiales. El italiano también utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía junto a Colapinto y Gasly, en la que aparece sonriente con los dos pilotos.

"Buen trabajo", escribió en la publicación, en la que mencionó a ambos corredores.

Por su parte, Alpine difundió un video en el que se observa al empresario felicitando a los integrantes del equipo después de la competencia. Las imágenes reflejaron la satisfacción de la escudería por un resultado que necesitaba para recuperar confianza.

Qué dijo Franco Colapinto después de terminar sexto en Las Vegas

El piloto argentino también se mostró conforme con el rendimiento del equipo y destacó la importancia de que los dos Alpine hayan sumado puntos en la misma carrera.

"Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo. Creo que seguiremos trabajando para las próximas dos. Pero fue lindo haber peleado con los equipos de adelante", señaló.

Colapinto también analizó las dificultades que tuvo durante la competencia, especialmente en los duelos con sus rivales y en los momentos en los que debió levantar el ritmo por las banderas amarillas.

En ese sentido, destacó el comportamiento del auto con los neumáticos medios y explicó que algunos episodios de la carrera le hicieron perder tiempo en la lucha por avanzar posiciones.

El sexto puesto representó un resultado especialmente importante para el argentino, que volvió a sumar unidades después de seis Grandes Premios. Además, igualó su mejor actuación histórica en la Fórmula 1, que había conseguido en Canadá.

Alpine sigue en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores

El resultado conseguido en Las Vegas también tuvo un impacto importante en la clasificación de equipos. Con los 18 puntos obtenidos por Colapinto y Gasly, Alpine se mantiene en la pelea por el quinto lugar del Campeonato Mundial de Constructores.

La escudería francesa quedó a 27 unidades de Racing Bulls, que no consiguió sumar puntos durante el fin de semana estadounidense. Todavía restan dos fechas para el cierre de la temporada y el equipo de Enstone buscará aprovechar las próximas competencias para achicar la diferencia.

La victoria en Las Vegas quedó en manos de Max Verstappen, quien consiguió su triunfo número 75 en la Fórmula 1. Lando Norris y Oscar Piastri, ambos representantes de McLaren, completaron el podio.

La actividad continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Qatar, que se disputará en el circuito internacional de Lusail. Luego, la temporada 2026 llegará a su fin con la última carrera del calendario en Abu Dhabi, entre el 4 y el 6 de diciembre.