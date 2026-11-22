Qué le pasó a Leandro Paredes tras la consagración de Boca

El episodio ocurrió después de una final exigente, disputada bajo las altas temperaturas y la humedad de Barranquilla. Durante el encuentro, la sensación térmica rozó los 40 grados, una condición climática que representó un desafío para los futbolistas.

Paredes, de 32 años, sintió las consecuencias del desgaste físico y solicitó el cambio durante el segundo tiempo. El capitán dejó la cancha a los 58 minutos y, una vez en el banco de suplentes, sus compañeros intentaron ayudarlo a recuperarse con toallas y hielo en la nuca.

A pesar de las dificultades, el mediocampista pudo participar de los festejos y levantar el trofeo junto al resto del plantel.

Sin embargo, minutos después, mientras brindaba una entrevista con DSports, se desvaneció frente a las cámaras y generó preocupación entre los presentes. Desde la transmisión aclararon que se había retirado por sus propios medios.

Paredes recibió suero y quedó en observación médica

Ante la descompensación, Boca decidió trasladar al futbolista en ambulancia a un centro médico de Barranquilla para realizarle estudios de control.

Allí recibió suero para favorecer la rehidratación y permaneció en observación durante algunas horas. La decisión también modificó los planes de regreso de la delegación, que finalmente pasó la noche en Colombia.

El plantel tenía previsto emprender el viaje de regreso a Buenos Aires este domingo, a partir de las 13 (hora colombiana).

El mensaje de Paredes tras ganar la Copa Sudamericana

Más allá del susto posterior a la final, Paredes había expresado su felicidad por la consagración de Boca y el significado especial que tenía el título en su carrera.

En diálogo con ESPN, el capitán aseguró que había cumplido un sueño y destacó los valores que le transmitieron desde chico.

"Desde chiquito me han inculcado competir y ganar todo lo posible. Amo ganar y competir. Tengo la suerte de conseguir cosas importantes", había manifestado.

Por su parte, el entrenador Rodolfo Arruabarrena también destacó su importancia dentro del plantel y lo definió como un líder positivo, tanto por su aporte futbolístico como por su influencia en el vestuario.