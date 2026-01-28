Alpine ilusiona en la F1 2026: elogios desde Europa y un debut prometedor de Colapinto

En la escudería francesa confían en que este combo —auto diseñado desde cero para la nueva normativa y motores Mercedes— les permita dar un salto de rendimiento respecto a 2025. El objetivo inicial es claro: consolidarse en la zona de puntos y, si el contexto acompaña, pelear por algún podio a lo largo del año.

Qué mostró Colapinto en la primera jornada de tests

El elogio al argentino no fue casual. En la primera jornada de ensayos en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Colapinto registró el tercer mejor tiempo entre los siete pilotos que salieron a pista, un dato que rápidamente despertó atención.

Más allá de los tiempos —siempre relativos en una etapa de pruebas—, el trabajo de Alpine estuvo enfocado en la recopilación de datos, el análisis del comportamiento del A526 y la adaptación del piloto al nuevo concepto aerodinámico y mecánico del auto.

El propio equipo valoró la jornada como positiva, pese a que se trató apenas del primer contacto real con el monoplaza en condiciones de pista.

Cómo continúan los ensayos de pretemporada

La actividad en Barcelona sufrió una pausa inesperada el martes, cuando las autoridades de Alpine decidieron no salir a pista debido a las fuertes lluvias que afectaron al circuito. En esa jornada, solo Red Bull y Ferrari pudieron completar ensayos.

Está previsto que el A526 vuelva a girar el miércoles, cuando se retomen las pruebas normales. Los tests se desarrollan en dos sesiones diarias —de 5 a 9 y de 10 a 14, hora argentina— y cada equipo dispone de tres días para repartir el tiempo entre sus pilotos, utilizando un único monoplaza.

Además, las jornadas se realizan a puertas cerradas, sin público ni prensa en el paddock, lo que refuerza el hermetismo habitual de esta fase.

Con el primer impacto mediático ya generado y la mirada atenta de Europa, Alpine empieza a construir expectativas en torno a 2026. Y Franco Colapinto, con apenas sus primeras vueltas, ya comenzó a escribir su capítulo en ese posible renacer.