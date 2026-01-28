En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

Alpine ilusiona en la F1 2026: elogios desde Europa y un debut prometedor de Colapinto

La escudería francesa tuvo su primera jornada de tests en Barcelona con el A526 y fue destacada por la prensa europea como una de las posibles revelaciones del próximo Mundial de Fórmula 1.

Alpine ilusiona en la F1 2026: elogios desde Europa y un debut prometedor de Colapinto

La Fórmula 1 comenzó a transitar su camino hacia la temporada 2026 con el inicio de los tests de pretemporada en Barcelona, y Alpine logró captar la atención desde el primer día. Con Franco Colapinto al volante del nuevo A526, la escudería francesa fue señalada por un medio europeo de peso como una de las posibles sorpresas del próximo campeonato.

Leé también La sorpresiva comparación de Briatore entre Colapinto y un reconocido piloto de la F1
la sorpresiva comparacion de briatore entre colapinto y un reconocido piloto de la f1
image

El reconocimiento llegó desde Sky Sport Italia, que incluyó a Alpine en un artículo titulado “F1: Diez razones para no perderte el Mundial de 2026”. Allí, el medio especializado destacó el trabajo anticipado del equipo francés de cara al nuevo reglamento técnico y subrayó el rendimiento inicial del piloto argentino.

“Alpine estuvo completamente ausente el año pasado y lleva trabajando en el cambio de reglamento desde mediados de 2025. Con el apoyo de Mercedes, Colapinto ya mostró algo interesante ayer. ¿Podría ser el comodín de la parrilla de 2026?”, escribió el portal italiano, marcando un contraste fuerte con el flojo rendimiento de la escudería en la temporada anterior.

Por qué Alpine aparece como una posible revelación

El análisis de Sky Sport pone el foco en una decisión clave: Alpine comenzó a desarrollar su nuevo auto con bastante antelación, apostando fuerte al cambio reglamentario que entrará en vigencia en 2026. A eso se suma el respaldo técnico de Mercedes, que provee las unidades de potencia, un factor que genera expectativas dentro del paddock.

En la escudería francesa confían en que este combo —auto diseñado desde cero para la nueva normativa y motores Mercedes— les permita dar un salto de rendimiento respecto a 2025. El objetivo inicial es claro: consolidarse en la zona de puntos y, si el contexto acompaña, pelear por algún podio a lo largo del año.

Qué mostró Colapinto en la primera jornada de tests

El elogio al argentino no fue casual. En la primera jornada de ensayos en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Colapinto registró el tercer mejor tiempo entre los siete pilotos que salieron a pista, un dato que rápidamente despertó atención.

Más allá de los tiempos —siempre relativos en una etapa de pruebas—, el trabajo de Alpine estuvo enfocado en la recopilación de datos, el análisis del comportamiento del A526 y la adaptación del piloto al nuevo concepto aerodinámico y mecánico del auto.

El propio equipo valoró la jornada como positiva, pese a que se trató apenas del primer contacto real con el monoplaza en condiciones de pista.

Cómo continúan los ensayos de pretemporada

La actividad en Barcelona sufrió una pausa inesperada el martes, cuando las autoridades de Alpine decidieron no salir a pista debido a las fuertes lluvias que afectaron al circuito. En esa jornada, solo Red Bull y Ferrari pudieron completar ensayos.

Está previsto que el A526 vuelva a girar el miércoles, cuando se retomen las pruebas normales. Los tests se desarrollan en dos sesiones diarias —de 5 a 9 y de 10 a 14, hora argentina— y cada equipo dispone de tres días para repartir el tiempo entre sus pilotos, utilizando un único monoplaza.

Además, las jornadas se realizan a puertas cerradas, sin público ni prensa en el paddock, lo que refuerza el hermetismo habitual de esta fase.

Con el primer impacto mediático ya generado y la mirada atenta de Europa, Alpine empieza a construir expectativas en torno a 2026. Y Franco Colapinto, con apenas sus primeras vueltas, ya comenzó a escribir su capítulo en ese posible renacer.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Alpine Europa
Notas relacionadas
Susto para Alpine en Barcelona: el auto de Colapinto sufrió un problema técnico en medio de los tests
Franco Colapinto se ilusiona tras los primeros tests de la F1: "Tenemos..."
El gran desafío de Colapinto con el nuevo Alpine: "Es muy diferente a todo lo que he experimentado"

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar