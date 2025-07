Exclusivo A24: la inesperada confesión de Franco Colapinto sobre el WandaGate

Más allá de su enfoque competitivo, Colapinto también se permitió hablar de su vida personal y sorprendió con una confesión que pocos imaginaban: no es fanático de los videojuegos. "Un FIFA puedo jugar una vez con un amigo, pero soy tan malo que me dicen ‘dame el control a mí’", bromeó entre risas. "Nunca tuve una Play. Me fui de muy chico y en esa edad donde todos empiezan a jugar, yo ya estaba muy metido con los autos. No soy muy de videojuegos, lo mío es el simulador, que es lo más cercano a manejar".

El piloto confirmó que todavía tiene su simulador en Argentina y que, aunque pasa la mayor parte del tiempo en Europa, sigue sintiendo que su casa está en su país natal: "Obvio, siempre. Casa es Argentina".

En cuanto a su tiempo libre, contó que disfruta de mirar películas y series, especialmente argentinas y policiales: "Me gusta mucho la acción, las policiales. La de Mustang está buena cuando hay temas con detectives. La ciencia ficción no me engancha tanto".

La inesperada confesión de Franco Colapinto sobre el WandaGate

Finalmente, sorprendió cuando admitió que no sigue demasiado las noticias del espectáculo en Argentina: "Poco y nada. Lo que fui haciendo durante los años fue sacar todo lo que no me suma y enfocarme en lo que me hace bien. De cosas como el WandaGate no sé nada, no me aportan", concluyó con sinceridad.

Mientras se prepara para afrontar un nuevo desafío en Silverstone, Colapinto sigue escribiendo su propia historia, con los pies en la tierra y el corazón puesto en la bandera celeste y blanca.