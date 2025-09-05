Cómo terminó Franco Colapinto en la segunda práctica del GP de Monza

Pero todo eso, para Colapinto y su Alpine número 43, es un desafío adicional. El auto no corre, no va muy rápido y en esta pista no hay manera de disimularlo. Pero no es solo él. Tampoco va rápido el número 10 de su coequiper, Pierre Gasly. Un dato, del final de las prácticas es muy indicativo.

Entre el primero - Lando Norris, con McLaren - y el puesto 17, Lawson con Racing Bulls, hay menos de 1 segundo de diferencia. Todo puede pasar en la Qualy de mañana. Pero los dos Alpine están a más de 1 segundo 200 milésimas. En otra dimensión. La única salvedad, la marca el debutante Kimi Antonelli, que alterna muy buenas y muy malas con su Mercedes.

Franco penando: Ni siquiera una bandera roja ayudó a los Alpine para ir más rápido

Los autos franceses no mejoran y menos cuando hay que acelerar a fondo. Como marcamos, entre ambos Alpine, se colocó Kimi Antonelli. El "rookie" italiano tiene un año muy desparejo. Alterna grandes carreras con grandes problemas. No le fue bien en los Países Bajos y aquí, en Monza, se fue de largo en una curva y la leca lo salvó de destruir el auto.

antonelli monza Antonelli en la leca de Monza. Provocó una bandera roja. Más tiempo para Alpine, pero no hubo caso. (Foto: Captura de TV)

Pero hasta que lo sacaron de esa "trampa" para evitar accidentes graves, volvio el auto al pit, lo revisaron y pudo volver a correr, ya fue tarde. Solo se pudo colocar entre Gasly y Colapinto. Pero eso, a nosotros no nos importa. Palpitamos por Franco.

¿Y si Briatore lo escucha a Franco?

En Zandvoort, Flavio, el jefe del equipo Alpine, quedó en offside flagrante. No hizo falta el VAR. Criticó a Franco y las redes lo sepultaron. Tanto que Alpine pidió respeto y que afloje el nivel de las réplicas. Pero luego, en la carrrera, Colapinto le tapó la boca. Corrió mucho mejor que Gasly. Su "compañero" lo obstaculizó justo cuando estaba para llegar en los puntos. Como siempre,l a estrategia del equipo también lo perjudicó. Si no, habría logrado sus primeros puntos del año.

onboard colapnto Onboard de Colapinto en Monza. El Alpine es muy lento en la pista más rápida del año. (foto: Captura de TV)

Franco ya demostró varias veces que no solo maneja bien y sobre todo, rápido (algo que su auto no puede). También sabe de estrategia y puesta a punto. Ya lo hizo en Williams con algunos tips, que le permitieron ganar muchos puestos en las carreras. Sabe como sacar esas milésimas que necesita el equipo más lento del campeonato.

Que Monza no sea una pausa para la próxima carrera. Ojalá lo escuchen.