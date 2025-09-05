En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
FÓRMULA 1

Cómo terminó Franco Colapinto en la segunda práctica del GP de Monza

El piloto argentino práctico oficialmente por primera vez en Monza. El primer turno fue para el tester Paul Aron. El circuito italiano es el lugar en donde el año pasado corrió por primera vez de manera oficial en Williams.

Colapinto preocupado. Monza no es el mejor circuito para los Alpine. (Foto: A24.com)

Colapinto preocupado. Monza no es el mejor circuito para los Alpine. (Foto: A24.com)

El autódromo de Monza no está para los Alpine. Es el más rápido del campeonato y los autos franceses son, lo contrario: los más lentos. Por lo tanto, los esfuerzos del argentino Franco Colapinto debe concentrarse en hallar la mejor puesta a punto para la carrera, antes que buscar llegar lo más adelante en la grilla de partida. Salvo un milagro, eso no puede pasar en la catedral italiana del automovilismo.

Leé también La reina Máxima, Guillermo y sus tres hijas en el Gran Premio de Fórmula 1 que corre Colapinto en Holanda
La reina Máxima, Guillermo y sus tres hijas en el Gran Premio de Fórmula 1 que corre Colapinto en Holanda

Franco Colapinto práctico por primera vez en la segunda tanda. En la primera, su lugar lo ocupo el estonio Paul Aron, piloto de reserva. Pero no importa quien conduzca, Franco, Aron o Gasly, los Alpine "no sirven" para la extrema velocidad de Monza.

Franco Colapinto dio casi 30 vueltas en esta tanda, pero así y todo, terminó en el último lugar. No solo eso, los tres últimos lugares, Gasly 18, Antoneli 19 (Mercedes) y Colapinto (20) estuvieron lejos. Los demás, estuvieron a menos de 1 segundo del ganador de la práctica, Lando Norris con McLaren.

practicas 2 monza

Monza no es para Alpine

Es una de las pruebas más esperadas del año. Primero porque tiene asistencia perfecta: 75 años ininterrumpidos en la F1. Segundo, porque es la casa de Ferrari, los tifosi y la "marea roja". Pero lo más importante, es que es la catedral de la velocidad. Es el circuito más rápido de todos. Por eso apasiona a los fierreros.

Pero todo eso, para Colapinto y su Alpine número 43, es un desafío adicional. El auto no corre, no va muy rápido y en esta pista no hay manera de disimularlo. Pero no es solo él. Tampoco va rápido el número 10 de su coequiper, Pierre Gasly. Un dato, del final de las prácticas es muy indicativo.

Entre el primero - Lando Norris, con McLaren - y el puesto 17, Lawson con Racing Bulls, hay menos de 1 segundo de diferencia. Todo puede pasar en la Qualy de mañana. Pero los dos Alpine están a más de 1 segundo 200 milésimas. En otra dimensión. La única salvedad, la marca el debutante Kimi Antonelli, que alterna muy buenas y muy malas con su Mercedes.

Franco penando: Ni siquiera una bandera roja ayudó a los Alpine para ir más rápido

Los autos franceses no mejoran y menos cuando hay que acelerar a fondo. Como marcamos, entre ambos Alpine, se colocó Kimi Antonelli. El "rookie" italiano tiene un año muy desparejo. Alterna grandes carreras con grandes problemas. No le fue bien en los Países Bajos y aquí, en Monza, se fue de largo en una curva y la leca lo salvó de destruir el auto.

antonelli monza
Antonelli en la leca de Monza. Provoc&oacute; una bandera roja. M&aacute;s tiempo para Alpine, pero no hubo caso. (Foto: Captura de TV)

Antonelli en la leca de Monza. Provocó una bandera roja. Más tiempo para Alpine, pero no hubo caso. (Foto: Captura de TV)

Pero hasta que lo sacaron de esa "trampa" para evitar accidentes graves, volvio el auto al pit, lo revisaron y pudo volver a correr, ya fue tarde. Solo se pudo colocar entre Gasly y Colapinto. Pero eso, a nosotros no nos importa. Palpitamos por Franco.

¿Y si Briatore lo escucha a Franco?

En Zandvoort, Flavio, el jefe del equipo Alpine, quedó en offside flagrante. No hizo falta el VAR. Criticó a Franco y las redes lo sepultaron. Tanto que Alpine pidió respeto y que afloje el nivel de las réplicas. Pero luego, en la carrrera, Colapinto le tapó la boca. Corrió mucho mejor que Gasly. Su "compañero" lo obstaculizó justo cuando estaba para llegar en los puntos. Como siempre,l a estrategia del equipo también lo perjudicó. Si no, habría logrado sus primeros puntos del año.

onboard colapnto
Onboard de Colapinto en Monza. El Alpine es muy lento en la pista m&aacute;s r&aacute;pida del a&ntilde;o. (foto: Captura de TV)

Onboard de Colapinto en Monza. El Alpine es muy lento en la pista más rápida del año. (foto: Captura de TV)

Franco ya demostró varias veces que no solo maneja bien y sobre todo, rápido (algo que su auto no puede). También sabe de estrategia y puesta a punto. Ya lo hizo en Williams con algunos tips, que le permitieron ganar muchos puestos en las carreras. Sabe como sacar esas milésimas que necesita el equipo más lento del campeonato.

Que Monza no sea una pausa para la próxima carrera. Ojalá lo escuchen.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Fórmula 1 Alpine Italia Alpine
Notas relacionadas
¿Tensión en Alpine? La irónica frase de Gasly tras la polémica con Colapinto en el GP de Países Bajos
El romántico recuerdo de Franco Colapinto con Christine GZ: "Ahí tuvimos nuestra primera..."
La fuerte advertencia de Alpine sobre el hate de los fanáticos de Colapinto

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar