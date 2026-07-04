El tercero en discordia entre China Suárez e Icardi rompió el silencio e hizo un duro descargo

Así, desde una Instagram Storie, Franco rompió el silencio y, aunque sin ser del todo claro, fue explícito al expresar su enojo -o por lo menos malestar- tras quedar involucrado con la enemiga número uno de Wanda Nara.

"No todo lo que se dice es cierto. Pero tampoco todo merece ser aclarado", disparó de movida el corredor automovilístico. Al tiempo que aclaró: "En estos días estuve recibiendo muchísimos mensajes y, sinceramente, no estoy muy acostumbrado a esta exposición. Siempre tuve un perfil más bajo y bastante reservado con mi vida personal".

"Esto me hizo aprender que cuanto más hablan de vos, menos tenés que explicar", lanzó entonces en tono firme para inmediatamente deslizar misterioso: "Hay conexiones que no necesitan títulos, fotos ni confirmaciones para existir, y eso solo nosotros lo sabemos".

Y si bien en ningún momento nombró literalmente a Eugenia Suárez, Franco Deambrosi intentó despegarse del vínculo amoroso que sugirió Yanina Latorre apenas dos días atrás haciendo estallar una verdadera bomba: "Mientras algunos intentan entender qué pasa, yo sigo enfocado en lo mío", para despedirse de manera tajante con un "Nos vemos en la pista. #88".

Cómo apareció el nombre de Franco Deambrosi como el tercero en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez

La tensión entre Yanina Latorre y Mauro Icardi volvió a escalar con un nuevo capítulo cargado de cruces, indirectas y revelaciones explosivas esta semana. Todo se desató luego de que el futbolista publicara una imagen de la panelista caracterizada como payasa, acompañada de fuertes burlas y el término “cornuda”, lo que encendió la respuesta inmediata de la conductora.

Lejos de quedarse callada, Latorre decidió contraatacar en redes sociales y apuntó directamente contra la China Suárez, publicando la foto de un supuesto vínculo sentimental de la actriz. “Te dejo un regalito, Maurito. Guarden la fotito”, escribió durante la madrugada, generando un fuerte revuelo entre sus seguidores.

Más tarde, en diálogo con A la Barbarossa (Telefe), la conductora de SQP (América TV) profundizó su postura y fue tajante: “A buen entendedor pocas palabras. Si hay foto, hay chats y hay pruebas”, deslizó, dejando entrever que contaría con más material sobre la situación.

En ese contexto, Latorre explicó que la imagen habría surgido en medio de la interna entre Icardi y la China Suárez, atravesada por la aparición de Ekaterina Ojeda, episodio que habría coincidido con una separación momentánea de la pareja. Además, no perdió la oportunidad de sumar una chicana sobre el supuesto affaire de la actriz con Franco Colapinto: “Es muy buen mozo el chico. Se ve que le gustan los pilotos”, ironizó.

Con el correr de las horas trascendió que el hombre de la foto sería Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera de 26 años. La propia Latorre reconoció haber tenido contacto directo con él: “Hablé con el de la foto”, afirmó, reforzando la idea de que contaría con información de primera mano sobre el presunto coqueteo entre la actriz y el corredor.