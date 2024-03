Comienza el juicio contra el ex DT de Boca: la denuncia que lo complica y la posible condena

El dramático relato contra el ex DT de fútbol femenino de Boca

florencia-marco.jpg

“Yo estaba hablando con una jugadora de algo personal. Yo ya le tenía miedo (a Martínez). Tenía el celular en el bolsillo del pantalón. De repente siento una mano que atraviesa toda mi cola y mi pierna. En ese momento te quedás helada porque no entendés qué está pasando. Aparece mi celular delante de mi cara y él me dice: ‘Tomá, acá guardás todos sus secretos’. Veo su cara y yo empiezo a los gritos: ‘¡Salí de acá!, ¡No me vuelvas a tocar nunca más!, ¡Está loco!’", relató Marco a los medios.

Y detalló: "Salí desorientada, nunca me había pasado algo así. Trabajé ocho años con fútbol masculino y nunca me pasó algo similar”.

Por lo sucedido, Boca le dio Marco una licencia con goce de sueldo durante unos meses mientras Martínez, por un tiempo continuó en el cargo. Tras hacerse público el caso, la dirigencia finalmente decidió “licenciarlo hasta tanto se diluciden las responsabilidades”.

Juicio contra Jorge Martínez: el DT presentó como testigos a Cascini, Bermúdez y Delgado

Según fuentes judiciales, Martínez presentará siete testigos, entre ellos están, los ex futbolistas Alfredo Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, quienes actualmente se desempeñan en el Consejo de Fútbol.

De ser considerado culpable, Jorge Martínez podría recibir una pena de entre 6 meses y 4 años.