En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Mourinho
FÚTBOL

El inesperado elogio de Mourinho a Messi tras años de rivalidad: "Me hizo..."

El entrenador portugués, José Mourinho, habló sobre Lionel Messi y reveló un detalle que dejó al mundo del fútbol totalmente sorprendido.

El inesperado elogio de Mourinho a Messi tras años de rivalidad: Me hizo...

José Mourinho, actual director técnico del Fenerbahce de Turquía, sorprendió con una declaración cargada de admiración hacia Lionel Messi. El portugués, conocido por su carácter fuerte y sus históricas rivalidades con el Barcelona, reconoció que el crack argentino fue el futbolista que más lo obligó a evolucionar y a perfeccionar su trabajo en la élite.

Leé también Un delantero argentino desafió a Lionel Messi y estalló la polémica: "Ojo, Lio..."
un delantero argentino desafio a lionel messi y estallo la polemica: ojo, lio...
image

“Fue el jugador que más me hizo pensar cada vez que lo enfrenté”, admitió el entrenador de 62 años, quien vivió duelos memorables contra el rosarino durante sus etapas en Chelsea, Inter de Milán y, sobre todo, en Real Madrid.

Cuántas veces se enfrentaron Mourinho y Messi

El historial marca que Mourinho y Messi se vieron las caras en 25 oportunidades. El portugués consiguió siete triunfos, mientras que el argentino celebró en nueve ocasiones. Los otros encuentros finalizaron en empate, dejando un saldo equilibrado pero con momentos que marcaron la carrera de ambos.

El primer cruce fue en la Champions League 2005/2006, cuando Barcelona eliminó al Chelsea en los octavos de final. En aquel duelo, Messi tuvo un rol protagónico al provocar la expulsión del defensor Del Horno en la ida. Mourinho, frustrado, lanzó una recordada frase: “¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a suspender a Messi por hacer teatro? Sí, ha hecho teatro. Catalunya es un país de cultura y saben lo que es teatro... es teatro del bueno”.

Ese comentario sintetizaba el comienzo de una relación de tensión, marcada por la rivalidad deportiva, pero que con el paso del tiempo se transformó en un reconocimiento mutuo.

Por qué Mourinho considera a Messi su mayor reto

Con el correr de los años, Mourinho admitió que Messi fue un desafío constante. “Ha sido el rival más peligroso que he tenido. Cada vez que me tocaba enfrentarlo, pasaba horas y horas pensando en la manera de pararlo colectivamente, ya que es imposible marcarle al hombre”, explicó el entrenador.

El técnico portugués dejó en claro que las estrategias contra Messi nunca podían ser individuales, sino que requerían ajustes colectivos y planificación minuciosa. Ese ejercicio, según remarcó, lo llevó a crecer como entrenador y a repensar conceptos tácticos de forma permanente.

Qué dijo Mourinho sobre dirigir a Messi

En febrero de 2024, durante una entrevista con el influencer Ohm, Mourinho fue aún más lejos en sus elogios al capitán de la Selección Argentina. Consultado sobre qué jugador le habría gustado dirigir, no dudó en mencionar al rosarino.

“Nunca llegué a entrenar a Lionel Messi, pero nadie puede entrenar a Messi. Es absurdo pensar que puedas entrenarlo, porque nació con todo y ya sabe todo. Él podría enseñarme algunas cosas. Todo lo que podrías decir es que tuviste el honor de tenerlo en tu equipo”, reflexionó.

De esta manera, Mourinho dejó entrever que su admiración trasciende lo futbolístico: considera a Messi un talento único, imposible de moldear, pero capaz de enriquecer a cualquier proyecto con su sola presencia.

Del enfrentamiento al respeto absoluto

Las declaraciones del portugués evidencian una transformación en su relación con Messi. De las primeras críticas en tono irónico a un reconocimiento abierto, Mourinho terminó por aceptar la magnitud del argentino en la historia del fútbol.

Hoy, desde el banco del Fenerbahce, el luso se permite mirar hacia atrás y reconocer que los duelos contra Messi no solo definieron resultados, sino también lo obligaron a crecer como entrenador. En definitiva, el portugués encontró en su máximo rival a la figura que lo llevó a evolucionar más que ningún otro futbolista.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Mourinho
Notas relacionadas
Es imitador de Messi, será candidato a concejal y quiere usar su apellido en la boleta: ¿Qué dijo la Justicia Electoral?
¿Messi, sí o no? Lionel Scaloni confirmó la lista de convocados de la Selección Argentina y sorprendió a todos
Thiago Messi hizo una confesión que sorprendió e ilusionó a todos

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar