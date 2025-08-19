En vivo Radio La Red
CONMOCIÓN

Le dispararon en la cabeza mientras iba a un partido de fútbol: murió tras agonizar todo un día

Un hombre fue atacado con un arma de fuego mientras se dirigía a un partido de fútbol. Tras permanecer internado en estado crítico durante toda la noche, falleció. La Policía investiga el hecho.

El ataque ocurrió cuando la víctima salió de su casa en Pueblo Esther el sábado por la noche (Rosario3).

El ataque ocurrió cuando la víctima salió de su casa en Pueblo Esther el sábado por la noche (Rosario3).

Un nuevo episodio de violencia sacude Rosario: un hombre de 31 años falleció este domingo luego de ser baleado en la cabeza mientras se dirigía a un partido de fútbol en Pueblo Esther, localidad de la zona sur de la ciudad. La víctima, identificada como M. Martínez, ingresó el sábado por la noche al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con una herida de arma de fuego en el cráneo y permaneció en estado crítico hasta su muerte alrededor de las 13:10 del domingo.

Cómo ocurrió el ataque

Según los primeros reportes, Martínez salió de su casa con destino a un partido de fútbol y fue interceptado por los agresores en plena vía pública. Recibió un disparo en la cabeza y perdió el conocimiento de inmediato. Vecinos y testigos alertaron a sus familiares, quienes lo trasladaron en un vehículo particular al Policlínico San Martín. Posteriormente, un móvil del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) lo derivó al HECA, donde los profesionales constataron la gravedad de sus lesiones.

Durante toda la madrugada y mañana del domingo, Martínez permaneció intubado y bajo cuidados intensivos, pero finalmente los médicos confirmaron su fallecimiento alrededor del mediodía.

Qué se sabe sobre los agresores y el móvil del crimen

La Policía de Santa Fe informó que la investigación se encuentra en etapa preliminar y que, hasta el momento, no hay detenidos. Tampoco se registran antecedentes de amenazas previas ni conflictos personales conocidos de la víctima.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, que ordenó peritajes, relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a allegados y eventuales testigos. Según se informó, la escena del crimen se encuentra cerca de la Ruta 21, donde se busca obtener información clave sobre los atacantes.

Este episodio se produce en un contexto de creciente violencia armada en la zona sur de Rosario. La semana pasada, Agustín Ernesto Núñez, de 34 años, murió tras recibir 11 disparos en diferentes partes del cuerpo y permanecer internado en el HECA durante siete días.

Según el relato de un testigo, Núñez fue atacado por dos personas encapuchadas que llegaron en motocicleta al barrio Saladillo, disparando varias veces antes de huir. Este hecho, junto al ataque que terminó con la vida de Martínez, vuelve a poner en el foco la problemática de los homicidios en los barrios periféricos de la ciudad.

Qué medidas están tomando las autoridades

Las fuerzas de seguridad trabajan en el relevamiento de cámaras y en la recopilación de testimonios que puedan aportar pistas sobre los autores del ataque. La investigación busca esclarecer el móvil detrás del crimen, así como identificar a los responsables y determinar si se trata de hechos aislados o de un patrón de violencia en la zona.

La muerte de Martínez refleja, una vez más, la vulnerabilidad de la vía pública en Rosario y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y seguridad en los barrios periféricos. Mientras tanto, la Justicia y la Policía continúan con los procedimientos para avanzar en la resolución del caso.

