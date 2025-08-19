Le dispararon en la cabeza mientras iba a un partido de fútbol: murió tras agonizar todo un día

El caso quedó a disposición de la Fiscalía de Homicidios Dolosos, que ordenó peritajes, relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones a allegados y eventuales testigos. Según se informó, la escena del crimen se encuentra cerca de la Ruta 21, donde se busca obtener información clave sobre los atacantes.

Este episodio se produce en un contexto de creciente violencia armada en la zona sur de Rosario. La semana pasada, Agustín Ernesto Núñez, de 34 años, murió tras recibir 11 disparos en diferentes partes del cuerpo y permanecer internado en el HECA durante siete días.

Según el relato de un testigo, Núñez fue atacado por dos personas encapuchadas que llegaron en motocicleta al barrio Saladillo, disparando varias veces antes de huir. Este hecho, junto al ataque que terminó con la vida de Martínez, vuelve a poner en el foco la problemática de los homicidios en los barrios periféricos de la ciudad.

Qué medidas están tomando las autoridades

Las fuerzas de seguridad trabajan en el relevamiento de cámaras y en la recopilación de testimonios que puedan aportar pistas sobre los autores del ataque. La investigación busca esclarecer el móvil detrás del crimen, así como identificar a los responsables y determinar si se trata de hechos aislados o de un patrón de violencia en la zona.

La muerte de Martínez refleja, una vez más, la vulnerabilidad de la vía pública en Rosario y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y seguridad en los barrios periféricos. Mientras tanto, la Justicia y la Policía continúan con los procedimientos para avanzar en la resolución del caso.