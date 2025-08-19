En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Manchester City
Claudio Echeverri
BOMBAZO

El Diablito Echeverri se va del Manchester City: en qué club jugará

El juvenil de 19 años, Claudio "Diablito" Echeverri, dejará el Manchester City y su destino está en otro club europeo. Los detalles.

El Diablito Echeverri se va del Manchester City: en qué club jugará

Claudio “Diablito” Echeverri tendrá un nuevo desafío en su incipiente carrera profesional. El joven chaqueño de 19 años dejará el Manchester City, donde no iba a tener lugar en el primer equipo de Pep Guardiola, y se sumará a préstamo al Bayer Leverkusen, último subcampeón de la Bundesliga. Allí coincidirá con otro argentino surgido de River y pieza clave de la Selección Argentina: Exequiel Palacios.

Leé también El Diablito Echeverri no jugará hasta junio: el plan del City que genera preocupación
el diablito echeverri no jugara hasta junio: el plan del city que genera preocupacion
image

El movimiento fue confirmado en las últimas horas y responde a la necesidad de que el mediapunta tenga continuidad en Europa. Echeverri, que recientemente fue incluido por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección para la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, arribará a Alemania hasta el final de la presente temporada.

Por qué Echeverri no seguirá en el Manchester City

El Diablito había sido adquirido por el City a comienzos de este año tras su explosión en River y en la Selección Argentina Sub 17, pero aún no estaba en los planes inmediatos de Guardiola. El entrenador catalán tiene una plantilla con enorme competencia en ataque y prefería que el juvenil continúe fogueándose en otro club europeo.

En los últimos días, sonaron distintas alternativas para el chaqueño. Una de ellas fue Girona, institución que pertenece al City Group y que actualmente juega la Champions League. La idea era que Echeverri se sumara allí bajo la supervisión directa del conglomerado que lo contrató. Sin embargo, el futbolista no estaba convencido de esa opción.

También apareció la Roma de Italia, interesada en llevarse al jugador bajo un esquema de cesión con cláusula futura. Esa condición no fue aceptada por los dirigentes ingleses, que buscaban un préstamo puro y sin ataduras. Finalmente, el Leverkusen se metió en la negociación y en pocas horas alcanzó un acuerdo que satisfizo a todas las partes.

Qué factores convencieron al City para cerrar la operación

Según trascendió, hubo dos puntos clave que inclinaron la balanza: la propuesta del Bayer Leverkusen no incluyó una opción de compra y, además, el club alemán se hará cargo del 100% del salario del futbolista. De esta manera, el City asegura que Echeverri mantenga ritmo competitivo en una liga de alto nivel, sin perder control sobre su futuro.

El equipo dirigido por Xabi Alonso viene de ser uno de los grandes protagonistas de la temporada pasada en Alemania, donde finalizó como subcampeón detrás del Bayern Múnich, y además compite en la Champions League, lo que representa una gran vidriera para el juvenil argentino.

Cuándo será presentado en el Bayer Leverkusen

Echeverri viajará este mismo martes por la noche rumbo a su nueva ciudad. El miércoles a primera hora se someterá a la revisión médica de rutina y, una vez superada, firmará su contrato de cesión. Más tarde será presentado oficialmente en conferencia de prensa como nuevo refuerzo del conjunto alemán.

Para el Bayer, se trata de una incorporación estratégica: suman a una de las mayores promesas del fútbol sudamericano, que ya tuvo rodaje en River y que está bajo la mirada del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Para Echeverri, representa la oportunidad de sumar minutos en una liga exigente y en un equipo de primer nivel europeo.

Un paso más en la carrera de una joya argentina

Con apenas 19 años, el Diablito sigue construyendo su camino en el fútbol europeo. Su llegada al Leverkusen le permitirá competir en la Bundesliga y en torneos internacionales, al tiempo que compartirá vestuario con Palacios, referente del club alemán y habitual convocado por Scaloni.

En el City confían en que este préstamo será un paso fundamental para que el futbolista crezca, sume experiencia y regrese más consolidado a Inglaterra. Mientras tanto, el fútbol alemán se prepara para ver en acción a una de las mayores promesas argentinas de los últimos tiempos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Manchester City Claudio Echeverri
Notas relacionadas
¡Durísimo! El cruel mensaje de Guardiola sobre el Diablito Echeverría: "No..."
El exorbitante sueldo que cobrará Mastantuono en Real Madrid y cómo supera al Diablito Echeverri

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar