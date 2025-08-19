El Diablito Echeverri se va del Manchester City: en qué club jugará

También apareció la Roma de Italia, interesada en llevarse al jugador bajo un esquema de cesión con cláusula futura. Esa condición no fue aceptada por los dirigentes ingleses, que buscaban un préstamo puro y sin ataduras. Finalmente, el Leverkusen se metió en la negociación y en pocas horas alcanzó un acuerdo que satisfizo a todas las partes.

Qué factores convencieron al City para cerrar la operación

Según trascendió, hubo dos puntos clave que inclinaron la balanza: la propuesta del Bayer Leverkusen no incluyó una opción de compra y, además, el club alemán se hará cargo del 100% del salario del futbolista. De esta manera, el City asegura que Echeverri mantenga ritmo competitivo en una liga de alto nivel, sin perder control sobre su futuro.

El equipo dirigido por Xabi Alonso viene de ser uno de los grandes protagonistas de la temporada pasada en Alemania, donde finalizó como subcampeón detrás del Bayern Múnich, y además compite en la Champions League, lo que representa una gran vidriera para el juvenil argentino.

Cuándo será presentado en el Bayer Leverkusen

Echeverri viajará este mismo martes por la noche rumbo a su nueva ciudad. El miércoles a primera hora se someterá a la revisión médica de rutina y, una vez superada, firmará su contrato de cesión. Más tarde será presentado oficialmente en conferencia de prensa como nuevo refuerzo del conjunto alemán.

Para el Bayer, se trata de una incorporación estratégica: suman a una de las mayores promesas del fútbol sudamericano, que ya tuvo rodaje en River y que está bajo la mirada del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Para Echeverri, representa la oportunidad de sumar minutos en una liga exigente y en un equipo de primer nivel europeo.

Un paso más en la carrera de una joya argentina

Con apenas 19 años, el Diablito sigue construyendo su camino en el fútbol europeo. Su llegada al Leverkusen le permitirá competir en la Bundesliga y en torneos internacionales, al tiempo que compartirá vestuario con Palacios, referente del club alemán y habitual convocado por Scaloni.

En el City confían en que este préstamo será un paso fundamental para que el futbolista crezca, sume experiencia y regrese más consolidado a Inglaterra. Mientras tanto, el fútbol alemán se prepara para ver en acción a una de las mayores promesas argentinas de los últimos tiempos.