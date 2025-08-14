En vivo Radio La Red
Deportes
Real Madrid
River
FÚTBOL

El gesto del presidente del Real Madrid que sorprendió a River en la presentación de Mastantuono

En la presentación oficial de Franco Mastantuono como nuevo jugador de Real Madrid, Florentino Pérez dedicó un emotivo mensaje a River Plate y recordó la histórica conexión entre ambas instituciones.

Florentino Pérez y Mastantuono

Florentino Pérez y Mastantuono, con la imagen de Di Stéfano detrás (Foto Real Madrid).

Franco Mastantuono ya viste de blanco. La joven promesa argentina, surgida de las divisiones inferiores de River, fue presentado oficialmente este jueves como nuevo futbolista del Real Madrid en un acto en el que estuvieron presentes familiares, dirigentes, exjugadores y leyendas del club español.

El evento tuvo un momento especial cuando el presidente de la institución, Florentino Pérez, tomó la palabra y destacó a River como un club “centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América”.

Qué dijo Florentino Pérez sobre River

Durante su discurso, el máximo dirigente merengue destacó la formación futbolística y personal que Mastantuono recibió en el club de Núñez. “Este club, en el que has crecido y te has formado, tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido”, expresó.

Florentino también remarcó la admiración que la Casa Blanca siente por la institución argentina: “Todos nosotros sentimos una profunda admiración y también un enorme cariño por el club donde se forjaron muchas leyendas de Real Madrid, entre ellas, Alfredo Di Stéfano, quien fue presidente honorario del Real Madrid”.

El presidente cerró su mensaje con una referencia directa al legado del ídolo argentino: “Alfredo Di Stéfano fue una de las grandes figuras que nos marcó el camino para ser el club más grande del mundo. Estoy seguro de que hoy estaría muy orgulloso por este momento que une al Real Madrid con el River Plate”.

Por qué existe una histórica relación entre River y Real Madrid

El vínculo entre ambas instituciones tiene décadas de historia y se construyó, en gran parte, gracias al paso de figuras que dejaron huella en los dos clubes. Alfredo Di Stéfano es el ejemplo más emblemático: formado en River y convertido en leyenda del Real Madrid, fue clave para que el equipo español marcara una época en el fútbol europeo.

Pero no fue el único. A lo largo de los años, varios futbolistas cruzaron el Atlántico para vestir ambas camisetas, manteniendo viva la conexión deportiva y afectiva entre Núñez y la capital española.

Qué jugadores jugaron en River y en Real Madrid

Antes de la llegada de Franco Mastantuono, trece futbolistas habían defendido los colores de los dos gigantes. La lista incluye a Alfredo Di Stéfano, Rogelio Domínguez, Eduardo Anzarda, Oscar Más, Enrique Wolff, Oscar Ruggeri, Juan Esnáider, Rolando Zárate, Santiago Solari, Esteban Cambiasso, Carlos Diogo, Javier Saviola y Gonzalo Higuaín.

Cada uno, en su época, sumó capítulos a esta relación histórica que hoy continúa con Mastantuono, un joven que con apenas 17 años da el salto desde el Monumental al Santiago Bernabéu.

Mastantuono, una apuesta a futuro para Real Madrid

El mediocampista nacido en Azul se convierte así en el 14° futbolista en compartir la historia de River y Real Madrid. Su fichaje no solo representa un desafío personal, sino también una continuidad en el intercambio futbolístico entre ambos clubes.

La presentación dejó en claro que el Real Madrid no olvida las raíces de sus nuevas figuras y que el vínculo con River Plate sigue siendo un puente de talento y admiración mutua. Para Mastantuono, la ovación recibida en el Bernabéu y las palabras de Florentino Pérez marcaron el inicio de una etapa en la que buscará dejar su huella en uno de los clubes más grandes del mundo.

