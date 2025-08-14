El gesto del presidente del Real Madrid que sorprendió a River en la presentación de Mastantuono

El presidente cerró su mensaje con una referencia directa al legado del ídolo argentino: “Alfredo Di Stéfano fue una de las grandes figuras que nos marcó el camino para ser el club más grande del mundo. Estoy seguro de que hoy estaría muy orgulloso por este momento que une al Real Madrid con el River Plate”.

Por qué existe una histórica relación entre River y Real Madrid

El vínculo entre ambas instituciones tiene décadas de historia y se construyó, en gran parte, gracias al paso de figuras que dejaron huella en los dos clubes. Alfredo Di Stéfano es el ejemplo más emblemático: formado en River y convertido en leyenda del Real Madrid, fue clave para que el equipo español marcara una época en el fútbol europeo.

Pero no fue el único. A lo largo de los años, varios futbolistas cruzaron el Atlántico para vestir ambas camisetas, manteniendo viva la conexión deportiva y afectiva entre Núñez y la capital española.

Qué jugadores jugaron en River y en Real Madrid

Antes de la llegada de Franco Mastantuono, trece futbolistas habían defendido los colores de los dos gigantes. La lista incluye a Alfredo Di Stéfano, Rogelio Domínguez, Eduardo Anzarda, Oscar Más, Enrique Wolff, Oscar Ruggeri, Juan Esnáider, Rolando Zárate, Santiago Solari, Esteban Cambiasso, Carlos Diogo, Javier Saviola y Gonzalo Higuaín.

Cada uno, en su época, sumó capítulos a esta relación histórica que hoy continúa con Mastantuono, un joven que con apenas 17 años da el salto desde el Monumental al Santiago Bernabéu.

Mastantuono, una apuesta a futuro para Real Madrid

El mediocampista nacido en Azul se convierte así en el 14° futbolista en compartir la historia de River y Real Madrid. Su fichaje no solo representa un desafío personal, sino también una continuidad en el intercambio futbolístico entre ambos clubes.

La presentación dejó en claro que el Real Madrid no olvida las raíces de sus nuevas figuras y que el vínculo con River Plate sigue siendo un puente de talento y admiración mutua. Para Mastantuono, la ovación recibida en el Bernabéu y las palabras de Florentino Pérez marcaron el inicio de una etapa en la que buscará dejar su huella en uno de los clubes más grandes del mundo.