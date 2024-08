Cómo nació la FUERTE amistad entre Franco Colapinto y Bizarrap

"Mi viejo me mandó una nota que decía que Franco necesitaba sponsors, y le pegué un llamado. No nos conocíamos ni nada. Lo llamé y le dije: '¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te contacto con gente?'", reveló Bizarrap en una entrevista durante la transmisión oficial de la Fórmula 1 en junio pasado.

image.png

El gesto de Bizarrap no solo fue desinteresado, sino también decisivo. Gracias a sus conexiones, el famoso hincha de Vélez logró poner en contacto a Colapinto con empresas clave como Globant y YPF, entre otros patrocinadores. "Hicimos algunos llamados, con Martín Migoya de Globant, con YPF también, y después se sumaron algunos sponsors más para ayudarlo a Franquito, que tiene un talento impresionante", explicó Bizarrap.

Colapinto, quien ahora se prepara para su debut en la máxima categoría del automovilismo, no oculta su admiración por el productor musical: "Lo veo como un ídolo. Desde la música está representando a la Argentina. Todo el éxito que está teniendo me encantaría tenerlo en un futuro. Me encantaría estar teniendo toda esa interacción suya con la gente. Lo admiro mucho, es muy talentoso y estoy más que agradecido".

La relación entre Colapinto y Bizarrap, nacida de la necesidad y cimentada en el respeto mutuo, es un ejemplo inspirador de cómo la solidaridad entre compatriotas puede abrir puertas y transformar carreras. Ahora, con su ingreso a la Fórmula 1, Colapinto llevará no solo su propio nombre, sino también el de Argentina, aún más alto, gracias a la ayuda de un amigo que también ha sabido poner al país en lo más alto de su disciplina.

El detalle de Franco Colapinto que emocionó a los argentinos e hizo estallar las redes sociales

Franco Colapinto hará historia este fin de semana al debutar como piloto titular en la Fórmula 1, marcando el regreso de un argentino a la máxima categoría del automovilismo después de 23 años. El joven de Pilar, de tan solo 21 años, fue confirmado por Williams como reemplazante de Logan Sargeant para lo que resta de la temporada 2024. Su estreno tendrá lugar en el icónico circuito de Monza, durante el Gran Premio de Italia y, en la previa, el joven piloto tuvo un gesto que emocionó a sus compatriotas.

Este hito no solo representa un logro personal para Colapinto, sino que también revive la pasión de los fanáticos argentinos por la Fórmula 1. Para la ocasión, Franco preparó un casco especial que rinde homenaje a su país de origen. El diseño del casco, que ya había sido utilizado en su participación en Silverstone durante un entrenamiento, se destaca por portar de manera prominente la bandera Albiceleste en la parte superior, un símbolo de orgullo y conexión con Argentina.

image.png

Las imágenes del casco que Colapinto lucirá en su debut, no tardaron en generar una ola de entusiasmo entre los fanáticos. Los comentarios reflejan la emoción de ver nuevamente a un piloto argentino en la Fórmula 1. "Hermoso, volver a ver un casco con la bandera Argentina", "Tremendo, hermoso, a disfrutarlo", y "Vamos vamos Carajo, felicidades para él, para los argentinos y LATAM todos", fueron solo algunas de las reacciones que inundaron su cuenta en X.

El piloto, que correrá para Williams, dejó en claro en múltiples ocasiones el profundo agradecimiento que siente por sus raíces y por los inicios de su carrera en Argentina. Su debut en Monza no solo será un momento clave en su trayectoria, sino también un motivo de orgullo para todo el país.

Con su casco Albiceleste y el apoyo de miles de fanáticos, Franco Colapinto está listo para enfrentar uno de los desafíos más grandes de su vida en el mundo del automovilismo. El Gran Premio de Italia promete ser un evento memorable, no solo para el joven piloto, sino para todos aquellos que sueñan con ver a un argentino triunfar nuevamente en la Fórmula 1.