Javier Mascherano parece tener definido el once inicial de la Selección Argentina Sub 23 que enfrentará a Ucrania este martes a las 12 (hora argentina) en el Estadio de Lyon, por la tercera fecha del grupo B de los Juegos Olímpicos de París 2024. En este crucial encuentro, Argentina buscará la clasificación a cuartos de final. Aunque el entrenador tiene a todos los jugadores disponibles, realizará tres cambios en el once inicial.