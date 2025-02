Con ausencias de peso, Fernando Gago confirmó la lista de convocados de Boca para el partido ante Banfield

Las buenas noticias para Gago

En cuanto a las reapariciones, Boca contará nuevamente con Carlos Palacios, quien dejó atrás un cuadro de gastroenteritis, y con Lucas Blondel, que se recuperó de un golpe sufrido ante Unión. También está de vuelta Kevin Zenón, tras cumplir la fecha de suspensión.

De cara al duelo con Alianza Lima del martes, el cuerpo técnico de Boca espera recuperar a Rojo y Lema, mientras que Belmonte apuntará a la vuelta en La Bombonera el 25 de febrero.

La lista de convocados de Fernando Gago para el duelo entre Boca y Banfield

convocados_boca_banfield.jpg

Se confirmó el rival de Boca para la Fase 2 de la Copa Libertadores y su DT lanzó una dura advertencia

Boca ya conoce a su rival en la Fase 2 de la Copa Libertadores: Alianza Lima. El equipo peruano se impuso por 3-1 ante Nacional de Paraguay en el partido de vuelta, tras haber igualado 1-1 en la ida, y se medirá con el Xeneize en busca de un lugar en la siguiente instancia.

El primer cruce se jugará el martes 18 de febrero en Perú, mientras que la revancha será una semana después en La Bombonera. Tras la clasificación de su equipo, el entrenador Néstor "Pipo" Gorosito dejó en claro cuál será la postura de Alianza en la serie. "Nosotros vamos a querer ganar, no es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos once contra once", afirmó en conferencia de prensa.

Gorosito, quien dirigió a River entre 2008 y 2009 y supo vencer a Boca en la final de la Copa de la Superliga 2019 con Tigre, cuenta con un plantel experimentado que incluye nombres como Carlos Zambrano (ex Boca), Hernán Barcos, Paolo Guerrero y Miguel Trauco. "Tenemos confianza en los jugadores, estamos yendo de menor a mayor. Después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no, pero vamos a jugar de igual a igual para ganar", agregó.

El DT argentino insistió en que su equipo no especulará frente a Boca: "No jugamos a ver qué pasa y qué va a hacer Boca. Trataremos de imponer nuestro juego y después veremos quién juega mejor", concluyó.

Con un mensaje claro y desafiante, Gorosito encendió la previa de una serie que promete ser intensa.