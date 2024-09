Con una duda, el once de Lionel Scaloni para el duelo entre la Selección Argentina y Colombia

Ahora, ante el calor y la humedad de Barranquilla, Scaloni se enfrenta a varios interrogantes en el armado del equipo. En su última conferencia de prensa, el técnico fue claro: "Vamos a hacer cambios. No sabemos cuántos. Lo vamos a definir en estos dos días previos al partido". Con la duda sobre la inclusión de Nicolás González, quien podría ser reemplazado por Giovani Lo Celso, Scaloni aún no confirmó su once inicial.

En defensa, se espera la continuidad de Nicolás Otamendi como central, mientras que Lisandro Martínez podría ocupar el lateral izquierdo. Marcos Acuña fue una opción evaluada para ese puesto, pero finalmente no sería parte del equipo titular.

En ataque, la dupla Lautaro Martínez y Julián Álvarez repetirá su titularidad tras el buen rendimiento ante Chile. Aunque se especulaba con la posibilidad de que Paulo Dybala ingresara desde el inicio tras su gol en la fecha anterior, todo indica que el cordobés esperará su oportunidad en el banco.

Argentina lidera las Eliminatorias con 18 puntos, mientras que Colombia, con 13 puntos, se encuentra en el tercer puesto. El partido promete ser uno de los más atractivos de la jornada, con ambos equipos buscando consolidarse en la lucha por un lugar en el próximo Mundial.

La formación de Argentina vs. Colombia, por las Eliminatorias

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González o Gio Lo Celso; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.