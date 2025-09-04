Confirmado: Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana tras los incidentes frente a la U de Chile

Qué argumentos presentó Independiente ante la Conmebol

Durante la audiencia con el Tribunal de la Conmebol, Independiente expuso su posición responsabilizando a los hinchas de la Universidad de Chile por los hechos de violencia. Según el club argentino, la seguridad y el orden dentro del estadio fueron vulnerados por la conducta de los visitantes, y por ese motivo solicitó que se le otorgara la clasificación a los cuartos de final o, en su defecto, que el partido se disputara en un lugar neutral.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, sostuvo que la responsabilidad de la suspensión recae sobre el club chileno y que, por ello, deberían ser ellos quienes fueran eliminados de la competencia. La entidad argentina argumentó que la serie estaba favorable para que se jugará en un ambiente seguro, pero la resolución de Conmebol no favoreció su reclamo.

Cuál fue la decisión final de la Conmebol

Tras analizar los descargos de ambos clubes y la situación en el estadio, la Conmebol decidió eliminar a Independiente de la Copa Sudamericana y confirmar que Universidad de Chile avanzará a los cuartos de final. El partido ante Alianza Lima se jugará a puertas cerradas en Coquimbo, garantizando que no se repitan incidentes de violencia y priorizando la seguridad de todos los involucrados.

El Tribunal estuvo compuesto por tres miembros, ya que los jueces argentino y chileno fueron apartados de la evaluación para asegurar imparcialidad. Con esta decisión, la Conmebol busca dar una señal sobre la tolerancia cero ante los incidentes dentro y fuera de los estadios en sus competencias internacionales.

Un capítulo difícil para Independiente

La eliminación de Independiente marca un cierre abrupto y polémico en la Copa Sudamericana 2025 para el club argentino. Más allá del resultado deportivo, los incidentes en Avellaneda dejan en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en los estadios y la responsabilidad de los clubes en el manejo de sus hinchadas. La U de Chile, por su parte, avanzará en la competencia bajo estrictas medidas de control, mientras que Independiente deberá encarar la crítica situación que su afición y dirigencia afrontan tras la decisión de la Conmebol.