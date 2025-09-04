En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Independiente
Copa Sudamericana
BOMBAZO

Confirmado: Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana tras los incidentes frente a la U de Chile

Independiente fue eliminado de la Copa Sudamericana tras los incidentes ocurridos en el Libertadores de América ante Universidad de Chile. La Conmebol confirmó que el equipo trasandino avanza a los cuartos de final.

Confirmado: Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana tras los incidentes frente a la U de Chile

La Conmebol resolvió este jueves la polémica sobre el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, disputado en Avellaneda. A raíz de los incidentes que se produjeron en el estadio Libertadores de América, el organismo decidió eliminar al equipo argentino de la competencia y confirmar la clasificación del club trasandino, que se enfrentará a Alianza Lima por los cuartos de final, a puertas cerradas, en el estadio de Coquimbo.

Leé también Bullrich le prohibió al jefe de la barra de Independiente entrar a los estadios en todo el país
bullrich le prohibio al jefe de la barra de independiente entrar a los estadios en todo el pais
image

El encuentro había sido suspendido al inicio del segundo tiempo con un marcador igualado 1-1. Este resultado beneficiaba a la U de Chile, ya que en la ida había ganado 1-0 y, de esta manera, tenía asegurada la clasificación antes de la suspensión. La determinación de la Conmebol genera un cierre definitivo a un partido marcado por incidentes que alteraron la continuidad de la competencia.

El enfrentamiento se vio empañado por hechos de violencia que involucraron a los hinchas de ambos equipos. Independiente denunció que los seguidores de Universidad de Chile comenzaron los disturbios mucho antes del inicio del encuentro, destrozando instalaciones del club y arrojando objetos hacia los simpatizantes del Rojo que se encontraban en la Pavoni Alta y en una de las Gargantas.

Estos incidentes motivaron la cancelación del partido, que se encontraba igualado y a punto de entrar en la segunda mitad. La suspensión impactó directamente en la definición de la serie y obligó a la Conmebol a analizar la situación con detalle antes de emitir un fallo definitivo.

Qué argumentos presentó Independiente ante la Conmebol

Durante la audiencia con el Tribunal de la Conmebol, Independiente expuso su posición responsabilizando a los hinchas de la Universidad de Chile por los hechos de violencia. Según el club argentino, la seguridad y el orden dentro del estadio fueron vulnerados por la conducta de los visitantes, y por ese motivo solicitó que se le otorgara la clasificación a los cuartos de final o, en su defecto, que el partido se disputara en un lugar neutral.

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, sostuvo que la responsabilidad de la suspensión recae sobre el club chileno y que, por ello, deberían ser ellos quienes fueran eliminados de la competencia. La entidad argentina argumentó que la serie estaba favorable para que se jugará en un ambiente seguro, pero la resolución de Conmebol no favoreció su reclamo.

Cuál fue la decisión final de la Conmebol

Tras analizar los descargos de ambos clubes y la situación en el estadio, la Conmebol decidió eliminar a Independiente de la Copa Sudamericana y confirmar que Universidad de Chile avanzará a los cuartos de final. El partido ante Alianza Lima se jugará a puertas cerradas en Coquimbo, garantizando que no se repitan incidentes de violencia y priorizando la seguridad de todos los involucrados.

El Tribunal estuvo compuesto por tres miembros, ya que los jueces argentino y chileno fueron apartados de la evaluación para asegurar imparcialidad. Con esta decisión, la Conmebol busca dar una señal sobre la tolerancia cero ante los incidentes dentro y fuera de los estadios en sus competencias internacionales.

Un capítulo difícil para Independiente

La eliminación de Independiente marca un cierre abrupto y polémico en la Copa Sudamericana 2025 para el club argentino. Más allá del resultado deportivo, los incidentes en Avellaneda dejan en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en los estadios y la responsabilidad de los clubes en el manejo de sus hinchadas. La U de Chile, por su parte, avanzará en la competencia bajo estrictas medidas de control, mientras que Independiente deberá encarar la crítica situación que su afición y dirigencia afrontan tras la decisión de la Conmebol.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Independiente Copa Sudamericana Conmebol
Notas relacionadas
"Siempre...": qué dijo Alan Schlenker, ex líder barrabrava de River, sobre los incidentes en Independiente
La dura sanción de la provincia de Buenos Aires a los hinchas de Independiente y la U de Chile por los incidentes
Incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile: dieron de alta a todos los hinchas heridos

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar