En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Independiente
River
FÚTBOL

"Siempre...": qué dijo Alan Schlenker, ex líder barrabrava de River, sobre los incidentes en Independiente

Alan Schlenker, ex líder de la barrabrava de River Plate, condenado a prisión perpetua, analizó el violento episodio entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile. Sus declaraciones en Lape Club Social.

Siempre...: qué dijo Alan Schlenker, ex líder barrabrava de River, sobre los incidentes en Independiente

En una entrevista con Sergio Lapegüe en Lape Club Social de América TV, Alan Schlenker se refirió a la violencia ocurrida durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, donde un grupo de hinchas locales ingresó a la tribuna visitante y agredió a los aficionados chilenos.

Leé también Independiente tomó una fuerte decisión sobre sus socios tras los incidentes con la U de Chile
Independiente tomó una fuetre decisión tras los incidentes con la U de Chile

Schlenker sostuvo que lamentablemente estos hechos son habituales en partidos de Copa: “Siempre los argentinos tenemos problemas en Brasil, Paraguay… es una cuestión triste pero habitual de los partidos de Copa”. Recordó que cuando él integraba los Borrachos del Tablón, las peleas se desarrollaban bajo otros códigos, siempre “defendiendo a la gente y sin armas”.

Embed

Qué crítica hizo Alan Schlenker sobre la barra de Independiente

El exlíder destacó que el accionar de la barra de Independiente fue exagerado: “Lo que está completamente fuera de lugar es que la hinchada de Independiente se haya metido sobre el final en la tribuna donde estaban los hinchas visitantes”. Schlenker señaló que la intervención fue tardía y afectó a un grupo reducido de 20 personas, ya al final del encuentro.

Según su perspectiva, una hinchada “debe cuidar a su gente” y actuar protegiéndola de posibles agresiones, pero sin subirse a las tribunas ni exponerse a riesgos innecesarios: “Primero tiene que ver con sentimiento, para que dos hinchadas se peleen. Ahí no había ningún consentimiento y eran 20 pobrecitos que quedaron últimos”.

Cómo compara estos hechos con su experiencia en River

Schlenker recordó su paso por River y el rol de los Borrachos del Tablón: “Siempre estábamos con la gente, defendiendo a tu gente y estando adelante de todos. Nunca manejamos armas. Las peleas estaban filmadas y las difundo en mis redes sociales. Éramos chicos sanos, íbamos al gimnasio, entrenábamos todo el día”.

Para él, la diferencia radica en la organización y en los códigos: “A mí la barra nunca se hubiera metido en la tribuna de visitante así, primero defendíamos a los nuestros desde abajo, atajando piedras o cualquier objeto”.

La declaración del exlíder de la barra brava apunta a que la violencia en los estadios puede ser evitada con disciplina y control de los códigos internos. Critica los excesos y enfatiza que la defensa de la hinchada debe priorizar la seguridad de los espectadores, evitando acciones que generen consecuencias graves, como ocurrió en Mar del Plata.

Schlenker también contextualizó los problemas de seguridad en partidos internacionales: intervenciones de la Policía en Brasil o Paraguay suelen complicar los encuentros y generan incidentes con los visitantes. Su experiencia muestra que, bajo organización interna, la violencia puede minimizarse, aunque los riesgos nunca desaparecen por completo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Independiente River Chile
Notas relacionadas
"Quiero...": el estremecedor audio del hincha de la U de Chile que cayó de la tribuna de Independiente
Incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile: dieron de alta a todos los hinchas heridos
Bullrich le prohibió al jefe de la barra de Independiente entrar a los estadios en todo el país

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar