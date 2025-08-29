Bullrich le prohibió al jefe de la barra de Independiente entrar a los estadios en todo el país

Qué es el Programa Tribuna Segura

El Programa Tribuna Segura fue creado en 2016 por el Ministerio de Seguridad de la Nación con el objetivo de identificar a los asistentes a los espectáculos futbolísticos y garantizar que no ingresen a los estadios personas con antecedentes de violencia, causas judiciales pendientes o restricciones de concurrencia.

La herramienta funciona mediante un sistema de control biométrico y de datos en los accesos a los estadios, que permite verificar en tiempo real la identidad de cada hincha con su Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de detectarse una prohibición de ingreso, el sistema alerta a las fuerzas de seguridad para impedir el acceso.

El programa se aplica en coordinación con la AFA, la Liga Profesional, los clubes y las fuerzas policiales de cada jurisdicción. Además de partidos de fútbol, en los últimos años se extendió a otros eventos masivos, como recitales o competencias deportivas internacionales.

El alta a los heridos

Los disturbios registrados durante el choque de Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile dejaron un saldo de más de veinte heridos, varios en estado crítico. El Ministerio de Salud bonaerense informó ayer que todos los simpatizantes chilenos que permanecían internados recibieron el alta médica luego de días de atención intensiva en distintos hospitales provinciales.

Según el parte oficial, los lesionados fueron derivados de manera inmediata a los hospitales Fiorito, Presidente Perón y Eduardo Wilde. Allí, los equipos de guardia trabajaron durante toda la madrugada para contener la emergencia.

independiente_udechile

Dos hinchas chilenos requirieron cirugías de urgencia en la cabeza, permanecieron en terapia intensiva y lograron recuperarse gracias a la rápida intervención médica. El resto de los afectados presentaba traumatismos de menor consideración y fue dado de alta en las horas posteriores al ataque.

“Frente a la violencia irracional, la salud pública respondió con humanidad, profesionalismo y compromiso. El sistema funcionó en red y salvó vidas”, remarcaron desde la cartera sanitaria.