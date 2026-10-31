Aldosivi descendió y su técnico protagonizó un fuerte cruce con un periodista que lo increpó entre lágrimas

"Es un exjugador, tiene 120 kilos, rueda, no corre y lo seguís poniendo igual", expresó entre lágrimas. El periodista también vinculó la decisión del cuerpo técnico con el mensaje que recibían los jugadores más jóvenes del club. "¿Qué ejemplo le estás dando a un pibe en poner a un jugador que pesa 120 kilos en la cancha?", preguntó.

La respuesta de Javier Sanguinetti: "Entiendo tu dolor, pero está fuera de lugar"

Lejos de responder sobre el rendimiento de Chávez, Sanguinetti cuestionó los términos utilizados por el periodista y defendió el respeto hacia los integrantes de su plantel. "Entiendo tu dolor, pero me parece completamente fuera de lugar lo que has dicho de un jugador", sostuvo.

El entrenador reconoció el malestar que había generado el descenso, pero dejó en claro que no aceptaría descalificaciones personales hacia un futbolista. Luego explicó que asumió la conducción del equipo con la temporada en marcha y que debió trabajar con el grupo que ya estaba conformado.

"Nosotros tenemos jugadores que tenemos que utilizar. La plantilla que me dieron cuando llegué es esta", señaló.

En ese sentido, sostuvo que los cuestionamientos sobre la conformación del plantel debían dirigirse a otros responsables del club y no exclusivamente al cuerpo técnico.

Quién es Andrés Chávez, el futbolista cuestionado tras el descenso de Aldosivi

El protagonista de las críticas fue Andrés Chávez, delantero de 35 años con pasado en Banfield y Boca Juniors, que se incorporó a Aldosivi durante el segundo semestre de la temporada. El atacante llegó procedente de Almagro, equipo que compite en la Primera Nacional, con la intención de aportar experiencia y alternativas ofensivas en la lucha por la permanencia.

Desde su llegada al conjunto marplatense disputó 13 partidos sin convertir goles ni registrar asistencias, según los datos publicados tras el encuentro. Frente a Racing ingresó durante el segundo tiempo, cuando Aldosivi buscaba un resultado que le permitiera seguir con posibilidades de salvarse.

Incluso tuvo una oportunidad para marcar con un remate de zurda que pasó cerca de uno de los postes.

Cómo fue la derrota de Aldosivi ante Racing que confirmó su descenso

Aldosivi llegó al partido correspondiente a la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura con la obligación de sumar puntos para mantener sus posibilidades matemáticas de permanencia.

El comienzo fue alentador para el conjunto marplatense. A los 20 minutos del primer tiempo, Andrés Vombergar abrió el marcador y puso al Tiburón en ventaja, un resultado que alimentó momentáneamente la esperanza de continuar en Primera División.

Sin embargo, Racing reaccionó rápidamente. Apenas cuatro minutos después, Adrián Martínez convirtió el empate para el conjunto de Avellaneda y volvió a complicar el panorama de los visitantes.

En el complemento, Ignacio Rodríguez marcó de penal el 2-1 definitivo. Aldosivi intentó recuperarse y buscó el empate hasta los últimos minutos, pero no consiguió el gol que necesitaba para extender su pelea por la permanencia.

La derrota dejó al equipo sin posibilidades de alcanzar a sus rivales directos cuando todavía resta una fecha para el cierre de la fase regular. De esta manera, Aldosivi jugará la Primera Nacional en 2027, después de dos temporadas consecutivas en la máxima categoría.

El mensaje de Sanguinetti a los hinchas de Aldosivi y qué dijo sobre su futuro

Más allá del enfrentamiento con el periodista, Javier Sanguinetti dedicó parte de la conferencia a analizar el esfuerzo de sus dirigidos. "Este equipo y este grupo dio todo, hasta lo que no tenía", aseguró el entrenador.

El técnico destacó que sus futbolistas siguieron buscando el resultado incluso cuando el panorama deportivo era adverso y reconoció que el plantel atravesó numerosas dificultades durante la temporada.

También expresó que entendía la tristeza de los hinchas, aunque consideró que ninguna explicación inmediata alcanzaría para aliviar el impacto del descenso. "El dolor es grande", resumió.

Consultado por su continuidad, Sanguinetti dejó abierta la posibilidad de seguir al frente del equipo en la Primera Nacional. "Tengo la misma convicción. Después, dependerá de un montón de cuestiones", señaló.