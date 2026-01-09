Las imágenes que confirman el nuevo romance bomba de una reconocida actriz: "Pasión total"

Se trata de Julieta Díaz. La reconocida actriz argentina habría iniciado un nuevo romance y fue vista a los besos en un restaurante de Mar Azul.
Se trata de Julieta Díaz. La reconocida actriz argentina habría iniciado un nuevo romance y fue vista a los besos en un restaurante de Mar Azul.
Todo parece indicar que, tras su separación del ilustrador Gervasio Troche luego de cuatro años de noviazgo, la actriz encontró en este momento el indicado para dejarse llevar por sus sentimientos.
Pepe Ochoa en LAM (América TV) fue quien reveló la noticia. “Nos mandaron hoy una foto donde se la ve a Julieta Díaz a los besos con un señor. Ella está en Mar Azul”, mencionó en el programa, y enseguida dejaron en claro que no se trató de un beso casual.
Según contaron, la imagen fue tomada mientras la actriz estaba almorzando con este hombre en un restaurante en la Costa. Y la descripción fue todavía más gráfica: “Están sentados uno enfrente del otro, lo que quiere decir ‘besame’, y se besan por arriba de la mesa. Pasión total”.
“ No dimos con el nombre todavía", aseguró el panelista sobre la identidad del hombre, mientras mostraban las imágenes de esta flamante historia de amor.
Julieta Díaz se separó en 2024 del ilustrador Gervasio Troche tras cuatro años de relación. Sin embargo, fiel a su estilo de bajo perfil, decidió resguardar la noticia hasta abril de 2025, cuando la confirmó en una charla radial con Catalina Dlugi.
“Me separé hace diez meses y estoy muy tranquila. Con varios temas personales y cuidando mucho mi energía ”, expresó, dejando en claro que la decisión fue tomada desde un lugar de calma.
Lejos del dramatismo, Díaz también se permitió reflexionar sobre la posibilidad de volver a vincularse sentimentalmente en el futuro, sin presiones ni expectativas desmedidas. En ese camino, destacó el valor de sus afectos más cercanos y el sostén emocional que encuentra en ellos. “También tengo a mis amigos y a mis amigas, y sabemos que eso siempre funciona”.
No obstante, la actriz fue sincera al marcar las diferencias entre los vínculos amistosos y una relación de pareja: “ Pero hay cosas que no ocupan los amigos y no es solo lo sexual, sino también otros espacios de intimidad de una pareja ”.
Por último, Julieta compartió una reflexión madura sobre el amor y el paso del tiempo, poniendo el acento en el respeto y la responsabilidad emocional. “A veces es difícil armar una pareja, lleva tiempo, trabajo; y otras veces, el hecho de compartir algo con una persona se va transformando en otra cosa... Siempre siendo responsable, respetuosa, pero ahora estoy aceptando lo que se puede. Ya tengo 47 años”.