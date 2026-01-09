Las imágenes que confirman el nuevo romance bomba de una reconocida actriz: "Pasión total"

“ No dimos con el nombre todavía", aseguró el panelista sobre la identidad del hombre, mientras mostraban las imágenes de esta flamante historia de amor.

El nuevo novio de Julieta Díaz

Por qué se separó Julieta Díaz de Gervasio Troche

Julieta Díaz se separó en 2024 del ilustrador Gervasio Troche tras cuatro años de relación. Sin embargo, fiel a su estilo de bajo perfil, decidió resguardar la noticia hasta abril de 2025, cuando la confirmó en una charla radial con Catalina Dlugi.

“Me separé hace diez meses y estoy muy tranquila. Con varios temas personales y cuidando mucho mi energía ”, expresó, dejando en claro que la decisión fue tomada desde un lugar de calma.

Lejos del dramatismo, Díaz también se permitió reflexionar sobre la posibilidad de volver a vincularse sentimentalmente en el futuro, sin presiones ni expectativas desmedidas. En ese camino, destacó el valor de sus afectos más cercanos y el sostén emocional que encuentra en ellos. “También tengo a mis amigos y a mis amigas, y sabemos que eso siempre funciona”.

No obstante, la actriz fue sincera al marcar las diferencias entre los vínculos amistosos y una relación de pareja: “ Pero hay cosas que no ocupan los amigos y no es solo lo sexual, sino también otros espacios de intimidad de una pareja ”.

Por último, Julieta compartió una reflexión madura sobre el amor y el paso del tiempo, poniendo el acento en el respeto y la responsabilidad emocional. “A veces es difícil armar una pareja, lleva tiempo, trabajo; y otras veces, el hecho de compartir algo con una persona se va transformando en otra cosa... Siempre siendo responsable, respetuosa, pero ahora estoy aceptando lo que se puede. Ya tengo 47 años”.