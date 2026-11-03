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Definición al rojo vivo: qué necesitan Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors para ser campeones de la Tabla Anual

Boca, Argentinos y Rosario Central llegan a la última fecha con chances de ser campeones de la Tabla Anual.

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Boca, Argentinos y Rosario Central llegan a la última fecha con chances de ser campeones de la Tabla Anual.

La definición del fútbol argentino se prepara para una jornada final de altísima tensión. Además de sellar las clasificaciones hacia los playoffs del Torneo Clausura, la última fecha del certamen resolverá la coronación del mejor equipo del año. Tras la controversia generada en la temporada pasada por la entrega del trofeo a Rosario Central con la competencia ya iniciada, para esta edición se reglamentó de forma oficial que el club que sume la mayor cantidad de puntos entre el Apertura y el Clausura se consagrará campeón de la Tabla Anual.

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A falta de una sola jornada por disputarse, Boca Juniors y Argentinos Juniors lideran la tabla acumulada con 60 puntos, seguidos muy de cerca por Rosario Central con 59 unidades. Por su parte, Vélez Sarsfield quedó sin chances matemáticas de pelear por este galardón tras igualar frente a San Lorenzo, aunque mantiene sus aspiraciones de lograr la clasificación a la Copa Libertadores por mérito propio, al igual que Independiente Rivadavia.

Qué resultados necesita Boca Juniors para consagrarse campeón de la Tabla Anual

El conjunto conducido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marcha en una posición de privilegio al ser el único de los tres aspirantes que depende de sus propios medios: si vence a Defensa y Justicia en La Bombonera, será el campeón.

En caso de cosechar un empate frente al Halcón de Florencio Varela, el Xeneize necesitará que ni Argentinos ni Rosario Central sumen de a tres en sus respectivos compromisos. En el escenario de sufrir una derrota, requerirá caídas en simultáneo del Bicho y del Canalla. Una ventaja determinante que juega a favor del equipo de La Ribera es su diferencia de gol, una variable que oficia casi como un punto extra dentro de esta disputa.

Qué combinación de marcadores necesita Argentinos Juniors para quedarse con el título

El elenco de La Paternal arranca la jornada final en una posición de puntos idéntica a la de Boca, pero con un factor en contra decisivo: cuenta con una desventaja considerable en la diferencia de gol.

Bajo este panorama, para dar la vuelta olímpica el Bicho está obligado a ganarle a Huracán y esperar que el Xeneize no sume de a tres frente a Defensa y Justicia. Si Argentinos empata su partido, necesitará que el conjunto azul y oro pierda su encuentro y que Rosario Central tampoco consiga una victoria.

Qué debe pasar para que Rosario Central se consagre campeón de la tabla acumulada

El equipo rosarino afronta el escenario más complejo en esta recta final debido a que no depende de sus propios resultados. Con 59 unidades en su haber, el Canalla está obligado a derrotar a Estudiantes de Río Cuarto (conjunto que ya se encuentra descendido) para mantener viva la ilusión.

Si Rosario Central iguala su compromiso en el Gigante de Arroyito, solo le servirá una combinación extrema: una derrota de Boca por varios goles de diferencia sumada a una caída de Argentinos. Por el contrario, un tropezón con derrota dejará al Canalla sin ninguna posibilidad matemática de revalidar el trofeo, independientemente del marcador de sus rivales directos.

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