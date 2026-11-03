Definición al rojo vivo: qué necesitan Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors para ser campeones de la Tabla Anual

Qué combinación de marcadores necesita Argentinos Juniors para quedarse con el título

El elenco de La Paternal arranca la jornada final en una posición de puntos idéntica a la de Boca, pero con un factor en contra decisivo: cuenta con una desventaja considerable en la diferencia de gol.

Bajo este panorama, para dar la vuelta olímpica el Bicho está obligado a ganarle a Huracán y esperar que el Xeneize no sume de a tres frente a Defensa y Justicia. Si Argentinos empata su partido, necesitará que el conjunto azul y oro pierda su encuentro y que Rosario Central tampoco consiga una victoria.

Qué debe pasar para que Rosario Central se consagre campeón de la tabla acumulada

El equipo rosarino afronta el escenario más complejo en esta recta final debido a que no depende de sus propios resultados. Con 59 unidades en su haber, el Canalla está obligado a derrotar a Estudiantes de Río Cuarto (conjunto que ya se encuentra descendido) para mantener viva la ilusión.

Si Rosario Central iguala su compromiso en el Gigante de Arroyito, solo le servirá una combinación extrema: una derrota de Boca por varios goles de diferencia sumada a una caída de Argentinos. Por el contrario, un tropezón con derrota dejará al Canalla sin ninguna posibilidad matemática de revalidar el trofeo, independientemente del marcador de sus rivales directos.