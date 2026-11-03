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Primera lista sin Messi: la sorpresiva convocatoria de Scaloni para jugar con Uruguay y Costa Rica

Lionel Scaloni presentó la lista para medirse ante Uruguay y Costa Rica con la novedad. Conocé los convocados para la primera fecha FIFA sin Messi.

Lionel Scaloni 

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En lo que representa la primera convocatoria oficial tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, el director técnico Lionel Scaloni presentó la nómina de futbolistas citados para afrontar los últimos dos compromisos amistosos del año frente a Uruguay y Costa Rica. Dentro de un llamado con estructura lógica y nombres habituales, la gran novedad de la citación es la presencia del defensor central Aaron Anselmino, acompañada por los retornos a la consideración de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.

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Entre las citaciones más destacadas figura la inclusión del arquero Emiliano Martínez, quien fue intervenido quirúrgicamente tras sufrir una escalofriante lesión de mandíbula y aún no sumó minutos oficiales con la camiseta del Chelsea. Ante la incertidumbre sobre la puesta a punto de Dibu, el cuerpo técnico adoptó una postura precavida y convocó a otros tres guardametas: Gerónimo Rulli, Juan Musso y el juvenil Santiago Beltrán.

Quiénes son las sorpresas y los futbolistas que vuelven a la Selección Argentina

Para Aaron Anselmino, de 21 años, este llamado significa su primera citación a la Selección Mayor. Tras emerger en las divisiones inferiores de Boca Juniors y disputar apenas 18 partidos oficiales con el Xeneize, la institución de La Ribera vendió su ficha al Chelsea a cambio de 18 millones de dólares más bonus por objetivos. Pese a que una serie de lesiones truncó su continuidad inicial, el zaguero sumó rodaje durante un préstamo en el Borussia Dortmund y una breve etapa en el Racing de Estrasburgo. Si bien tras su regreso al cuadro de Londres sufrió una molestia física en un amistoso ante el Johor de Malasia y no actuó oficialmente bajo el mando de Xabi Alonso, Scaloni apostó por sumarlo a la delegación.

Por el lado de las reapariciones, Mariano Troilo registra su segunda convocatoria con el seleccionado nacional, recordando su primera experiencia en mayo de 2025 para la doble fecha de Eliminatorias ante Chile y Colombia en la que no sumó minutos. Asimismo, Gonzalo Montiel vuelve a vestir la camiseta albiceleste luego de no haber sido citado tras la final del Mundial 2026 frente a España; el lateral derecho de River Plate reaparece en la nómina luego de su participación en el reciente Superclásico.

Quiénes integran la lista de convocados de la Selección Argentina uno por uno

La nómina completa confeccionada por el cuerpo técnico para los duelos internacionales de noviembre se compone de la siguiente manera:

  • Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River).

  • Defensores: Gonzalo Montiel (River), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Román Vega (Zenit).

  • Mediocampistas: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City), Nicolás Paz (Como 1907), Franco Mastantuono (Fiorentina) y Thiago Almada (River).

  • Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

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