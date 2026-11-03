Primera lista sin Messi: la sorpresiva convocatoria de Scaloni para jugar con Uruguay y Costa Rica

Quiénes son las sorpresas y los futbolistas que vuelven a la Selección Argentina

Para Aaron Anselmino, de 21 años, este llamado significa su primera citación a la Selección Mayor. Tras emerger en las divisiones inferiores de Boca Juniors y disputar apenas 18 partidos oficiales con el Xeneize, la institución de La Ribera vendió su ficha al Chelsea a cambio de 18 millones de dólares más bonus por objetivos. Pese a que una serie de lesiones truncó su continuidad inicial, el zaguero sumó rodaje durante un préstamo en el Borussia Dortmund y una breve etapa en el Racing de Estrasburgo. Si bien tras su regreso al cuadro de Londres sufrió una molestia física en un amistoso ante el Johor de Malasia y no actuó oficialmente bajo el mando de Xabi Alonso, Scaloni apostó por sumarlo a la delegación.