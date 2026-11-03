Primera lista sin Messi: la sorpresiva convocatoria de Scaloni para jugar con Uruguay y Costa Rica

En lo que representa la primera convocatoria oficial tras la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, el director técnico Lionel Scaloni presentó la nómina de futbolistas citados para afrontar los últimos dos compromisos amistosos del año frente a Uruguay y Costa Rica. Dentro de un llamado con estructura lógica y nombres habituales, la gran novedad de la citación es la presencia del defensor central Aaron Anselmino, acompañada por los retornos a la consideración de Gonzalo Montiel y Mariano Troilo.