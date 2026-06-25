Conmoción: murió Daniel Castellani, una leyenda del voley argentino

En los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, el seleccionado argentino volvió a subirse al podio tras conseguir su segunda medalla de bronce. (Foto: archivo)

Una carrera exitosa como entrenador

Tras su retiro de la actividad profesional, Castellani trasladó su liderazgo al banco de suplentes. Entre 1993 y 1999 dirigió a la Selección argentina masculina y consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995.

Además, estuvo al frente del equipo nacional en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y contribuyó al crecimiento de una nueva generación de voleibolistas.

Su carrera como entrenador también tuvo un destacado recorrido internacional. En Europa dirigió a varios equipos y selecciones, y alcanzó uno de los mayores éxitos de su trayectoria al consagrarse campeón del Campeonato Europeo de 2009 con Polonia.

Castellani junto a Las Panteras (Foto: FeVA)

En los últimos años volvió a trabajar para el vóleibol argentino como entrenador de Las Panteras, la Selección femenina, aportando su experiencia y conocimiento a una nueva etapa del deporte nacional.

La despedida de la Federación y el Comité Olímpico Argentino

La Federación del Voleibol Argentino (FeVA) confirmó la noticia a través de un comunicado y expresó su pesar por la pérdida de una de las máximas referencias de la disciplina.

“Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados”, señaló la entidad.

La federación también destacó el legado que dejó dentro y fuera de las canchas: “Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha”, afirmó la FeVA.

En el mismo mensaje recordó su paso por las distintas selecciones nacionales. “Participó en esta última etapa como entrenador de las Panteras. A su vez, como jugador, conformó la histórica camada de los ’80 que logró el bronce olímpico en Seúl ´88 y bronce mundialista en 1982”.

“Además, como técnico de la Selección masculina ganó los Juegos Panamericanos de 1995, entre otros logros, y más tarde consolidó su rol de entrenador en las principales ligas del Mundo”, agregó.

Con una carrera repleta de éxitos, liderazgo y reconocimiento internacional, Castellani dejó una huella imborrable en el deporte argentino. Su nombre quedará asociado para siempre a una de las generaciones más brillantes del vóleibol nacional y a una forma de entender la competencia basada en el compromiso, la exigencia y el sentido de pertenencia.

Por su parte, el Comité Olímpico Argentino despidió a Castellani a través de la red social X y resaltó que su liderazgo, compromiso y pasión por el deporte “marcaron la historia del voleibol argentino”.