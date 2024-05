Copa Sudamericana: la INESPERADA ayuda que podría recibir Boca de parte del Chelsea

image.png

El conjunto inglés debe decidir si cederá o no a Enzo Fernández para que se sume a la Selección Argentina Sub-23, ya que los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores para la competencia en Francia, ya que no es un torneo oficial de la FIFA. Esta decisión será vital para el Xeneize, que enfrenta serios problemas para armar el mediocampo para los partidos de la Copa. Según la información, si el Chelsea permite a Enzo Fernández participar en París 2024, Zenón no formaría parte del plantel argentino.