¡Confirmado! Se definió la fecha y sede del partido entre Boca y Almirante Brown por Copa Argentina

Boca eliminó a Central Norte con un contundente 3-0 en la ronda previa, mientras que Almirante Brown superó a San Martín de Tucumán en los penales tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario y ambos se medirán en un duelo a eliminación directa.

Es importante destacar que este será el último partido que afrontará el equipo de Diego Martínez antes del receso por la Copa América, que comenzará el 20 de junio y finalizará el 14 de julio. Por lo tanto, aquellos jugadores convocados por sus selecciones no podrán estar presentes en Mendoza.

Almirante Brown no quiere jugar en Mendoza: las fuertes declaraciones de su presidente

Luego de que se conociera el día y sede del duelo correspondiente a los 16avos. de final, el presidente del club de la Primera Nacional, Maximiliano Levy, dialogó con Radio Universidad y fue contundente al asegurar que no quiere jugar en Mendoza por cuestiones de distancia.

"Es una falta de respeto. No tendremos Copa Libertadores, pero somos un montón. Es una responsabilidad movilizar gente. A mí no me notificaron nada. Que sean serios. Que digan donde quieren jugar y les mando el equipo femenino", disparó el mandamás del conjunto de La Matanza.

Todos los datos de Boca - Almirante Brown, por la Copa Argentina