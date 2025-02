Crecen las dudas en Alpine: el dato que confirma que Franco Colapinto es mejor que Doohan

Briatore, Doohan y la presión de un posible reemplazo

Flavio Briatore, director ejecutivo de Alpine, está siguiendo de cerca la situación y ya solicitó informes comparativos entre ambos pilotos. Doohan tiene aseguradas las primeras cinco carreras de la temporada —Australia, China, Japón, Baréin y Arabia Saudita—, pero su continuidad dependerá de su rendimiento.

El australiano, que debutará como piloto titular en su país el 16 de marzo, es consciente de la presión. "Esperé este momento toda mi vida. Quiero demostrar que merezco mi lugar", declaró a Sky Sports F1.

Por su parte, Briatore fue tajante en una entrevista con Le Parisien: "En la F1 no se puede ser sentimental". Sus palabras dejaron en claro que si Doohan no rinde, no dudará en hacer cambios.

Colapinto sigue preparándose para la oportunidad

Mientras tanto, Colapinto mantiene la calma y continúa su preparación en el simulador y en pista. "Estoy acá para ayudar al equipo a progresar, pero estaré preparado si me necesitan", afirmó.

El próximo episodio de esta lucha interna será a fines de febrero en Baréin, donde ambos pilotos tendrán su primer mano a mano con el modelo 2025 en las pruebas oficiales de pretemporada. Allí, con los tiempos a la vista, Alpine podría tomar decisiones cruciales de cara al futuro.