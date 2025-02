Un excompañero de Franco Colapinto destrozó al piloto argentino: "Nunca estuvo..."

image.png

Las críticas de Rusinov a Colapinto

"Para mí, Franco Colapinto no destacó en la Fórmula 1. Tenía dos opciones: conducir con cuidado, pero entonces corría el riesgo de no ser reconocido, o apretar al máximo, lo cual lo llevó a sufrir constantes accidentes", disparó Rusinov en diálogo con Nextgen-Auto.

El expiloto de resistencia trazó un paralelismo entre el paso del argentino por G-Drive y su actual situación en Alpine. "Sigue intentando demostrar que es el más rápido y comete muchos errores. Por desgracia, no parece aprender de ello. En las seis carreras que corrió para nosotros, cometió cinco errores. En la única carrera en la que Colapinto no cometió ningún error, ganamos", afirmó.

¿Un reconocimiento entre tantas críticas?

Pese a los cuestionamientos, Rusinov reconoció la velocidad de Colapinto, aunque puso en duda su madurez. "Es un buen piloto y bastante rápido, pero todavía es un niño. La velocidad por sí sola no es suficiente. Me gusta mucho, es un gran tipo, pero normalmente todo el bombo que se le da no está justificado por el resultado final", concluyó.

Mientras las críticas aparecen en su camino, Colapinto sigue enfocado en su desarrollo en Alpine y en la posibilidad de llegar a la Fórmula 1.