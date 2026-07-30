Golpe para Rosalía en la Argentina: la desoladora imagen en la puerta del hotel

Aunque todavía resta saber si en las próximas horas saldrá a recorrer Buenos Aires o tendrá algún acercamiento con sus seguidores, su desembarco en la Argentina transcurre con un perfil muy bajo. La escasa presencia de fans en el Four Seasons también llamó la atención, especialmente después del revuelo que provocó la controversia por su publicación sobre el Mundial, un episodio que incluso derivó en pedidos de cancelación en redes sociales antes de su llegada al país.

Quién es la mega figura argentina que rechazó la invitación de Rosalía para su show

En medio de la expectativa por los recitales que Rosalía ofrecerá en la Argentina, en PrimiciasYa (América TV) dieron a conocer que una de las figuras más destacadas convocadas para un segmento especial del show decidió rechazar la propuesta de la artista española.

Según relató Damasia Ochoa, dentro de la gira la cantante incluyó un espacio titulado El confesionario, donde invita a personalidades locales a subir al escenario y participar de ese momento único.

Más adelante, Santiago Sposato reveló que la elegida para el próximo martes había sido nada menos que Moria Casán, aunque la diva optó por no aceptar. "Una las grandes figuras que convocó para el próximo martes, y dicen, ¿por qué el martes? Porque es una de las noches libres que tiene esta figura, es la señora Moria Casán. ¿Qué le dijo Moria Casán a la invitación? Le dijo que no", relató el periodista.

Luego, Sposato compartió la explicación que le dio la propia Moria sobre su decisión. "Le escribí hace un rato a Moria Casán. Moria me aclara que ella labura de lunes a lunes. Cuando no tiene televisión tiene teatro y a veces tiene las dos cosas el mismo día. Y me pone: 'porque es un día de descanso mío y lo priorizo. Si voy, hay cámaras y tengo que hacer notas, porque soy educada y nada vale un día de descanso. Porque etcétera, etcétera, etcétera, pero no es porque la cancelaron'", reveló.

En ese marco, Luis Ventura también opinó sobre el tema y dejó en claro que la negativa no estaría vinculada con la polémica que rodea actualmente a Rosalía. "No hablo en nombre de ella, pero sí la conozco. Si ella quiere ir, va", sostuvo.

La aclaración de Moria se produce en un contexto delicado para Rosalía, quien atraviesa un fuerte revuelo en la Argentina tras compartir en redes un video relacionado con la final del Mundial 2026 que muchos interpretaron como una burla hacia la Selección nacional.