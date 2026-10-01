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Escándalo total en Portugal: la furiosa reacción de la hermana de Cristiano Ronaldo tras su retiro

Elma Aveiro estalló en redes sociales contra los detractores de Cristiano Ronaldo tras su salida de la concentración. El duro descargo.

La hermana de Cristiano Ronaldo no se guardó nada tras su salida de Portugal.

La hermana de Cristiano Ronaldo no se guardó nada tras su salida de Portugal.

El intempestivo portazo de Cristiano Ronaldo a la concentración de la Selección de Portugal tras sus profundas diferencias con el entrenador Jorge Jesus escaló rápidamente a la categoría de asunto de Estado. Mientras el entorno del fútbol luso se encuentra dividido entre quienes imploran por su regreso para disputar la Nations League y aquellos que celebran el posible fin de ciclo del delantero a sus 41 años, la familia del jugador no tardó en responder. Elma Aveiro, hermana del histórico artillero, lanzó un furioso descargo a través de sus redes sociales apuntando sin piedad contra los detractores del capitán.

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A través de sus historias de Instagram, Aveiro expuso su indignación frente a la falta de respaldo hacia la figura del ídolo nacional: “CR7 merecía más respeto. La selección nacional merecía más estructura. El periodismo portugués merecía más competencia y menos especulación”. Lejos de frenar allí, la hermana del atacante cargó de lleno contra los sectores del público que cuestionaron al goleador: “En cuanto al pueblo portugués, bueno... no merecen tener lo mejor en nada. Somos envidiosos, despectivos, ignorantes, y merecemos volver a la mediocridad que siempre tuvimos en el fútbol antes de CR7”. Para cerrar, dejó una frase con claro tono de despedida definitiva: “¡Gracias por todo, CR7! ¡Merecías más!”.

Cómo fueron los detalles de la escandalosa salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal

Según reveló el diario Marca, la partida del atacante se produjo de manera inmediata tras el cortocircuito con el cuerpo técnico. El futbolista abandonó el predio del seleccionado a bordo de una camioneta negra de la Federación Portuguesa de Fútbol, con la planificación de tomar un vuelo privado con destino a Madrid. La escena se dio pocos momentos después de que el propio Jorge Jesus intentara desestimar públicamente la existencia de un conflicto en rueda de prensa.

Posteriormente, el propio Cristiano utilizó sus plataformas digitales para fijar postura sobre su marcha: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”. A su vez, el ex Real Madrid dejó abierta la puerta para profundizar sobre lo sucedido en el corto plazo: “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, concluyó antes de desearle éxito a sus compañeros de equipo.

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