Escándalo total en Portugal: la furiosa reacción de la hermana de Cristiano Ronaldo tras su retiro

Posteriormente, el propio Cristiano utilizó sus plataformas digitales para fijar postura sobre su marcha: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”. A su vez, el ex Real Madrid dejó abierta la puerta para profundizar sobre lo sucedido en el corto plazo: “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, concluyó antes de desearle éxito a sus compañeros de equipo.