Escándalo total en Portugal: la furiosa reacción de la hermana de Cristiano Ronaldo tras su retiro

El intempestivo portazo de Cristiano Ronaldo a la concentración de la Selección de Portugal tras sus profundas diferencias con el entrenador Jorge Jesus escaló rápidamente a la categoría de asunto de Estado. Mientras el entorno del fútbol luso se encuentra dividido entre quienes imploran por su regreso para disputar la Nations League y aquellos que celebran el posible fin de ciclo del delantero a sus 41 años, la familia del jugador no tardó en responder. Elma Aveiro, hermana del histórico artillero, lanzó un furioso descargo a través de sus redes sociales apuntando sin piedad contra los detractores del capitán.