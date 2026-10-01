Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras discutir con Jorge Jesús y abandonar la concentración de Portugal

Cuál es la postura del director técnico sobre la suplencia de Cristiano Ronaldo

Al profundizar sobre la dosificación de minutos que tenía prevista para el atacante, el seleccionador argumentó razones ligadas al desgaste físico y a la planificación compartida previamente con el futbolista: “Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca. Porque trabajé con Cris durante un año. Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudita, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba”.

En esa línea, Jorge Jesús cerró su explicación repasando los acuerdos previos y la lectura táctica durante el encuentro: “Nunca rechazo nada. Eso fue lo que pasó. Había acordado con él que no jugaría los dos siguientes partidos, pero quizás incluso lo hubiera necesitado en los últimos minutos. Pero el partido me dijo otra cosa y no lo puse a jugar. Ese es el punto clave”. Tras el quiebre, el desenlace sobre la continuidad de Cristiano en el seleccionado se mantiene bajo un clima de total expectativa.