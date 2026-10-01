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Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras discutir con Jorge Jesús y abandonar la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal tras discutir con Jorge Jesús. El fuerte descargo del delantero en redes sociales.

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El mundo del fútbol internacional quedó conmocionado tras confirmarse que Cristiano Ronaldo discutió con el entrenador Jorge Jesús y tomó la determinación de abandonar el campo de entrenamiento de la selección de Portugal. La drástica salida del atacante generó un cimbronazo inmediato en el entorno del equipo nacional y abrió un escenario de absoluta incertidumbre respecto a su futuro con la camiseta lusa.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Frente al revuelo mediático, el propio delantero apeló a sus canales oficiales para publicar un mensaje dirigido a los fanáticos: “Después de la rueda de prensa del entrenador de la Selección Nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección”. A su vez, anticipó que profundizará sobre los motivos que desencadenaron su portazo: “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué. Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

Por qué surgió el conflicto entre Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesús

El detonante de la crisis se originó en la falta de minutos del delantero durante la presente ventana de partidos. Cristiano fue suplente frente a Noruega sin ingresar un solo minuto, una situación que amenazaba con repetirse para el compromiso ante Dinamarca. La molestia del astro motivó una reunión que incluyó al director técnico y al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Sobre dicho cónclave, el entrenador Jorge Jesús brindó detalles en conferencia de prensa: “Me obligaron a hablar con Cris sobre un asunto que no existía. No había nada de qué hablar. De lo que hablamos fue de lo que dijo en la rueda de prensa. Dijo: ‘Estoy aquí para que ustedes decidan. Si quieren que juegue, jugaré. Si quieren que vaya a la grada, iré’. El presidente vino; obviamente, tiene que estar aquí con el equipo. Hablando de lo que se comentaba en Portugal, quería saber qué había pasado. Pero después de la cena ya habíamos resuelto el problema, que no era ningún problema”.

Cuál es la postura del director técnico sobre la suplencia de Cristiano Ronaldo

Al profundizar sobre la dosificación de minutos que tenía prevista para el atacante, el seleccionador argumentó razones ligadas al desgaste físico y a la planificación compartida previamente con el futbolista: “Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca. Porque trabajé con Cris durante un año. Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudita, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba”.

En esa línea, Jorge Jesús cerró su explicación repasando los acuerdos previos y la lectura táctica durante el encuentro: “Nunca rechazo nada. Eso fue lo que pasó. Había acordado con él que no jugaría los dos siguientes partidos, pero quizás incluso lo hubiera necesitado en los últimos minutos. Pero el partido me dijo otra cosa y no lo puse a jugar. Ese es el punto clave”. Tras el quiebre, el desenlace sobre la continuidad de Cristiano en el seleccionado se mantiene bajo un clima de total expectativa.

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