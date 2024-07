Y el fútbol, al igual que la vida, siempre da revancha. Este deporte, que muchas veces puede ser ingrato e injusto, le devolvió con creces todo el amor que siempre le dio a la camiseta celeste y blanca. Fue, justamente, Di María, el hombre que hizo el gol que le dio a Argentina el título de la Copa América 2021, abriendo el marcador en la Finalissima en Wembley, y a fines de 2022, se consagró como la gran figura en la final del Mundial de Qatar, hasta que salió del campo en el segundo tiempo tras haber recibido un penal y marcar el 2-0 parcial.

Di María logro transformar las críticas en ovaciones, coronarse de gloria y cumplir su sueño: llevar a la Selección Argentina a lo más alto. Sin embargo, esta historia, como todas, tiene un final. Y, si bien ningún argentino quiere que se despida, Fideo ya decidió cuándo dejará la Selección Argentina.

Cuándo se retira Ángel Di María de la Selección Argentina

En la previa de la Copa América 2024, Di María, en una entrevista con Urbana Play y una confirmación en su cuenta de Instagram, anunció que el certamen continental que se disputa en Estados Unidos será su "The Last Dance". "Es la Copa América y se termina. Estoy haciendo todo para poder estar tanto en el club como en cada convocatoria porque va a ser lo último", aseguró el rosarino. Incluso, luego del partido ante Brasil por Eliminatorias, ratificó que "la Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina".

La Selección Argentina, con Messi y Di María a la cabeza, venció a Canadá en la semifinal de la Copa América 2024 y jugará la final. La última de Angelito. El partido que todos esperamos con la ilusión de una definición tan importante, con el deseo de lograr el bicampeonato y defender el título obtenido en Brasil en 2021, pero el duelo que nadie quiere que llegue. El momento en el que uno de los hombres que le enseñó a todo un pueblo a levantarse después de cada caída, que defendió la camiseta argentina a capa y espada, codo a codo con su amigo Lionel Messi, colgará los botines y cerrará una etapa que marcó su vida y la de todo un país.

El domingo 14 de julio, en Miami, Ángel Di María jugará su última final con la Scaloneta. "Creo que, pase lo que pase el 14, me puedo ir por la puerta grande. He hecho todo para irme por esa puerta. Entregué todo para irme por esa puerta. Yo solamente trabajo. hago el trabajo que tengo que hacer. Intento hacer lo mejor posible siempre. Di la vida siempre por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó. Esta vez me empezó a tocar últimamente", declaró el campeón del mundo después de la final ante Canadá.

"No estoy listo para mi último partido con la Selección, pero es el momento. Lo soñé de esta manera y se me terminó dando, llegando a una nueva final", expresó Di María entre lágrimas, emocionando a un país que quiere ganar la Copa América, por él.