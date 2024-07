La emotiva revelación de Ángel Di María tras la clasificación a una nueva final: "No estoy..."

Por otro lado, Di María reveló la intimidad de la arenga previa a la semifinal, en la que habló nada menos que el capitán Lionel Messi. “Hoy Leo dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llenó de orgullo. Tener la posibilidad de lograr todo lo que logré en este último tiempo con todos ellos es un orgullo”, contó Fideo.

Por otra parte, Di María confirmó su inminente retiro, a pesar de los intentos por convencerlo de seguir: "No estoy listo para mi último partido con la Selección, pero es el momento. Lo soñé de esta manera y se me terminó dando, llegando a una nueva final".

Además, explicó: "Mis compañeros ya saben que no hay vuelta atrás, que ya está decidido. Apoyan la decisión que tomé. Joden y eso pero ay está tomada. queda un solo partido: Es soñando como está terminando y es lo que deseaba... Yo me siento vigente para seguir pero creo que es el momento indicado. Ya está. Di todo lo que tenía que dar. Queda un partido solamente: Dejé la vida por esta camiseta y creo que es el momento perfecto para decir adiós. Está decidido. No hay vuelta atrás. En las Eliminatorias en Argentina los voy a ir a ver".

Una vez finalizado el encuentro, Di María utilizó sus redes sociales para dejarle un mensaje a todos los fanáticos: "No encuentro palabras para decir todo lo que me está pasando en este momento, pero lo que quiero destacar es el agradecimiento que siento hacia este grupo de jugadores, todos y cada uno de ellos hizo que yo haya llegado donde llegué, sin cada uno de ellos nunca hubiera podido ganar todo lo que gane". Y sentenció: "Me llevo muchos trofeos más que importantes pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada. Infinitas gracias a este grupo que siempre voy a llevar en mi corazón. Vamos, Argentina. Una final más, un paso más".