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Cuánto cuesta ver a la Selección en la Bombonera: los valores de las entradas para Argentina vs. Mauritania

La AFA confirmó los precios de las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania en la Bombonera: los tickets estarán disponibles online desde este lunes.

Cuánto cuesta ver a la Selección en la Bombonera: los valores de las entradas Argentina vs Mauritania.

Cuánto cuesta ver a la Selección en la Bombonera: los valores de las entradas Argentina vs Mauritania.

La Selección Argentina vuelve a presentarse de local y ya se conocieron los valores para uno de los partidos más esperados. La AFA confirmó los precios de las entradas para el amistoso ante Mauritania, que se jugará el próximo 27 de marzo en la Bombonera, en el marco de la preparación rumbo al Mundial 2026.

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Los tickets estarán disponibles desde este lunes a las 10, exclusivamente de manera online: van desde los $90.000 hasta los $490.000, según la ubicación en el estadio.

Selección argentina: cómo y cuándo comprar las entradas

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La AFA confirm&oacute; los precios de las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania en la Bombonera. (Foto: archivo)

La AFA confirmó los precios de las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania en la Bombonera. (Foto: archivo)

Según informó la Asociación del Fútbol Argentino, la venta será únicamente a través de la plataforma Deportick, sin expendio en boleterías.

El cronograma es el siguiente:

  • Venta online: desde el lunes 23 de marzo a las 10 horas

  • Canje de entradas: del martes 24 al jueves 26, de 9 a 15, en el estadio de Huracán

Además, se aclaró que:

  • Menores desde 3 años abonan platea completa

  • Personas con discapacidad deben gestionar el ingreso con anticipación online

Los precios: cuánto cuesta ver a Messi y la Scaloneta

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La AFA confirm&oacute; los precios de las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania en la Bombonera. (Foto: archivo)

La AFA confirmó los precios de las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania en la Bombonera. (Foto: archivo)

La estructura de precios refleja una amplia diferencia según el sector:

  • Popular general: $90.000

  • Menor (hasta 10 años): $25.000

  • Platea Alta K: $150.000

  • Platea Alta (H-I-J-F-G): $200.000

  • Platea Media (C, D, M): $330.000

  • Platea Media (A, B) y Baja L: $350.000

  • Preferencial: $490.000

La expectativa es alta, ya que el público argentino tendrá la oportunidad de ver nuevamente a Lionel Messi y el equipo campeón del mundo en suelo local.

Un partido especial tras la cancelación de la Finalíssima

El encuentro ante Mauritania forma parte de una serie de amistosos organizados tras la suspensión de la Finalíssima ante España, que iba a disputarse en Qatar.

En ese contexto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará dos partidos en la Bombonera:

  • 27 de marzo vs Mauritania

  • 31 de marzo vs Zambia

Ambos servirán como despedida ante el público argentino antes del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Habrá shows musicales y clima de fiesta

Más allá del fútbol, la AFA prepara un evento completo. Tras el partido ante Mauritania, habrá un show de fuegos artificiales y presentaciones en vivo de Pablo Lescano y Mala Fama.

En tanto, luego del segundo amistoso frente a Zambia, se sumarán Los Totora, Rodrigo Tapari y otros artistas que serán confirmados.

La apertura del estadio será a las 16:15, por lo que se recomienda asistir con anticipación para evitar demoras en los accesos.

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