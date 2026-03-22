Cuánto cuesta ver a la Selección en la Bombonera: los valores de las entradas para Argentina vs. Mauritania

Venta online: desde el lunes 23 de marzo a las 10 horas

Canje de entradas: del martes 24 al jueves 26, de 9 a 15, en el estadio de Huracán

Además, se aclaró que:

Menores desde 3 años abonan platea completa

Personas con discapacidad deben gestionar el ingreso con anticipación online

Los precios: cuánto cuesta ver a Messi y la Scaloneta

scaloneta2023.jpg La AFA confirmó los precios de las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania en la Bombonera. (Foto: archivo)

La estructura de precios refleja una amplia diferencia según el sector:

Popular general: $90.000

Menor (hasta 10 años): $25.000

Platea Alta K: $150.000

Platea Alta (H-I-J-F-G): $200.000

Platea Media (C, D, M): $330.000

Platea Media (A, B) y Baja L: $350.000

Preferencial: $490.000

La expectativa es alta, ya que el público argentino tendrá la oportunidad de ver nuevamente a Lionel Messi y el equipo campeón del mundo en suelo local.

Un partido especial tras la cancelación de la Finalíssima

El encuentro ante Mauritania forma parte de una serie de amistosos organizados tras la suspensión de la Finalíssima ante España, que iba a disputarse en Qatar.

En ese contexto, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará dos partidos en la Bombonera:

27 de marzo vs Mauritania

31 de marzo vs Zambia

Ambos servirán como despedida ante el público argentino antes del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Habrá shows musicales y clima de fiesta

Más allá del fútbol, la AFA prepara un evento completo. Tras el partido ante Mauritania, habrá un show de fuegos artificiales y presentaciones en vivo de Pablo Lescano y Mala Fama.

En tanto, luego del segundo amistoso frente a Zambia, se sumarán Los Totora, Rodrigo Tapari y otros artistas que serán confirmados.

La apertura del estadio será a las 16:15, por lo que se recomienda asistir con anticipación para evitar demoras en los accesos.