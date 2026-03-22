Cuánto cuesta ver a la Selección en la Bombonera: los valores de las entradas para Argentina vs. Mauritania
La AFA confirmó los precios de las entradas para el amistoso entre Argentina y Mauritania en la Bombonera: los tickets estarán disponibles online desde este lunes.
Cuánto cuesta ver a la Selección en la Bombonera: los valores de las entradas Argentina vs Mauritania.
La Selección Argentina vuelve a presentarse de local y ya se conocieron los valores para uno de los partidos más esperados. La AFA confirmó los precios de las entradas para el amistoso ante Mauritania, que se jugará el próximo 27 de marzo en la Bombonera, en el marco de la preparación rumbo al Mundial 2026.