"Chiqui" Tapia confirmó que la Selección Argentina jugará dos amistosos: cuándo se anuncian los rivales

El dirigente confirmó que serán dos partidos y que se disputarán en el país. Además, dio precisiones sobre el anuncio oficial: “Mañana (es decir, este viernes), cerca del mediodía, vamos a estar anunciando los partidos”, explicó.

En ese sentido, aclaró que Guatemala aún es una opción concreta. “No se cayó, estamos esperando la contestación de la FIFA”, señaló, en referencia a la situación reglamentaria que rodea a ese posible rival.

Qué pasa con el amistoso ante Guatemala

El encuentro frente a Guatemala está condicionado por una normativa de la FIFA. El seleccionado centroamericano tiene programado un partido ante Argelia en Italia el 27 de marzo, lo que genera un conflicto con su posible viaje a Argentina pocos días después.

Según el reglamento, una selección no puede disputar partidos en diferentes confederaciones dentro de la misma ventana internacional, salvo que el traslado implique menos de cinco horas de vuelo.

Ante esta situación, la Federación de Guatemala solicitó un permiso especial. Su presidente, Gerardo Paiz, aseguró que el partido no se suspendería, aunque podría no otorgar puntos para el ranking FIFA.

Por qué Argentina tuvo que reorganizar su calendario

Tapia también se refirió a la suspensión de la Finalissima frente a España, que estaba prevista para el 27 de marzo.

El titular de la AFA explicó que la decisión estuvo vinculada a diferencias organizativas. “Respetando el espíritu de jugar en una cancha neutral, no era justo jugar en España sin haber notificado a la Conmebol y a la AFA”, sostuvo.

Además, reveló que se evaluaron alternativas como Italia, aunque no hubo acuerdo en las fechas. “Lo único que pedíamos era jugar el 31 de marzo, pero no estuvieron de acuerdo”, agregó.

Qué objetivo tiene la AFA con estos amistosos

Más allá de los inconvenientes, el objetivo es claro: mantener la preparación del equipo de cara al Mundial 2026. Tapia remarcó que el trabajo es constante para garantizar competencia en cada ventana internacional.

En esa línea, también hizo referencia al deseo de que el equipo pueda presentarse ante su gente. “Estamos trabajando para que el 27 y el 31 nuestra Selección y nuestro capitán, Lionel Messi, se puedan despedir en nuestro país como corresponde”, expresó.

Con este panorama, la Selección espera por la confirmación oficial de sus rivales, en una agenda que debió rearmarse sobre la marcha pero que, según Tapia, tendrá dos compromisos asegurados.