La Selección Argentina presentó su nueva camiseta alternativa: cuánto sale y dónde comprarla
La Selección Argentina presentó su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026: diseño innovador, precios y cómo conseguirla.
La Selección Argentina presentó oficialmente su nueva camiseta alternativa para el Mundial 2026, en un lanzamiento que rápidamente generó repercusiones entre los hinchas. Con Lionel Messi como imagen principal, la casaca se perfila como una de las grandes apuestas de Adidas para la próxima Copa del Mundo.
El diseño rompe con las líneas tradicionales que la Albiceleste venía utilizando en sus equipaciones alternativas. Predomina el color negro como base, acompañado por líneas onduladas y detalles en blanco y celeste, en una propuesta que, según la marca, busca reflejar “la pasión y el arte de la cultura argentina”.
Cómo es la nueva camiseta alternativa de Argentina
La nueva indumentaria presenta un estilo disruptivo respecto a modelos anteriores. Sobre el fondo negro se destacan trazos dinámicos que combinan diferentes tonos, con una estética inspirada en expresiones artísticas populares.
El escudo de la AFA luce sus tres estrellas, en referencia a los títulos mundiales, junto al distintivo que acredita la consagración en 2022. Además, incorpora el clásico trifolio de adidas Originals, una elección que refuerza el concepto de la colección.
En la parte posterior del cuello, la camiseta suma un detalle especial: un emblema con la palabra “Argentina” acompañado por el Sol de Mayo, uno de los símbolos más representativos del país.
Cuánto cuesta la camiseta alternativa de Argentina y dónde comprarla
La nueva casaca ya se encuentra a la venta a través de la tienda oficial de Adidas y en locales seleccionados de todo el país. Como es habitual, existen dos versiones disponibles: la de jugador y la de hincha.
La versión jugador, que replica el modelo utilizado por los futbolistas en cancha, tiene un precio de $219.999. En tanto, la versión hincha se comercializa a $149.999.
Qué otros productos lanzó Adidas junto a la camiseta
El lanzamiento no se limitó a la camiseta alternativa. En simultáneo, Adidas presentó también el buzo de arquero que utilizará Emiliano Martínez, con un diseño en color verde agua (Pure Teal) y detalles en violeta.
Esta prenda también ya se encuentra disponible en la web oficial, con un valor de $149.999.
En qué contexto se presentó esta nueva camiseta
La presentación forma parte de un lanzamiento global de Adidas, que incluyó las equipaciones alternativas de otras 24 federaciones que patrocina. Entre ellas, hay 13 selecciones que ya están clasificadas para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.
De esta manera, la nueva camiseta alternativa de Argentina no solo apunta al rendimiento deportivo, sino también a consolidar una identidad visual fuerte en el escenario internacional.