La Selección Argentina presentó su nueva camiseta alternativa: cuánto sale y dónde comprarla

En la parte posterior del cuello, la camiseta suma un detalle especial: un emblema con la palabra “Argentina” acompañado por el Sol de Mayo, uno de los símbolos más representativos del país.

Cuánto cuesta la camiseta alternativa de Argentina y dónde comprarla

La nueva casaca ya se encuentra a la venta a través de la tienda oficial de Adidas y en locales seleccionados de todo el país. Como es habitual, existen dos versiones disponibles: la de jugador y la de hincha.

La versión jugador, que replica el modelo utilizado por los futbolistas en cancha, tiene un precio de $219.999. En tanto, la versión hincha se comercializa a $149.999.

Imagenes notas A24 (93)

Qué otros productos lanzó Adidas junto a la camiseta

El lanzamiento no se limitó a la camiseta alternativa. En simultáneo, Adidas presentó también el buzo de arquero que utilizará Emiliano Martínez, con un diseño en color verde agua (Pure Teal) y detalles en violeta.

Esta prenda también ya se encuentra disponible en la web oficial, con un valor de $149.999.

En qué contexto se presentó esta nueva camiseta

La presentación forma parte de un lanzamiento global de Adidas, que incluyó las equipaciones alternativas de otras 24 federaciones que patrocina. Entre ellas, hay 13 selecciones que ya están clasificadas para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

De esta manera, la nueva camiseta alternativa de Argentina no solo apunta al rendimiento deportivo, sino también a consolidar una identidad visual fuerte en el escenario internacional.