En este contexto, David Beckham sorprendió con declaraciones sobre el astro argentino en el Foro Económico, donde reveló cuál será su próximo paso una vez que decida retirarse. “A mí me gustaría que Messi viviera en Miami cuando se retire, pero Leo me ha dicho que sólo piensa en vivir cerca del Camp Nou”, aseguró el inglés, dejando en claro que el argentino no planea establecerse en Estados Unidos cuando cuelgue los botines.