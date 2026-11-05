Bombazo: Cristiano Ronaldo deja la selección de Portugal luego de 23 años

Su despedida llega después de una trayectoria extraordinaria, en la que conquistó 36 títulos colectivos: uno con Sporting de Lisboa, 10 con Manchester United, 16 con Real Madrid, cinco con Juventus, uno con Al Nassr y tres con Portugal. Entre los más importantes aparecen cinco Champions League, tres Premier League, dos Ligas españolas, dos títulos de la Serie A, una Eurocopa (2016) y dos Nations League (2019 y 2025).

A nivel individual, ganó cinco Balones de Oro, cuatro Botas de Oro europeas y tres premios The Best de la FIFA. Además, es el máximo goleador histórico de la Champions League y del Real Madrid. En la última convocatoria para la Liga de Naciones, tuvo un cortocircuito con el entrenador lusitano que precipitó la salida con este anuncio.

Pero todavía persigue una marca que podría convertirse en el último gran capítulo de su carrera: los 1.000 goles oficiales. Según el registro actualizado al 4 de noviembre, Cristiano suma 985 tantos en 1.343 partidos. Está a apenas 15 de alcanzar una cifra inédita en el fútbol profesional.

El portugués había anticipado que 2026 sería probablemente su último año como futbolista. Su despedida de Portugal abre así la cuenta regresiva para el final de una de las carreras más extraordinarias de la historia. Un crack universal, que deja de representar a su país. Una pena para los amantes del fútbol universal.

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