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Bombazo: Cristiano Ronaldo deja la selección de Portugal luego de 23 años

El portugués, de 41 años, acaba de anunciar una medida que era previsible pero que, igualmente, sorprende. Renunció a seguir jugando en su selección, luego de 23 años. Tal como lo hizo Leo Messi hace pocos meses, el 31 de agosto. Con 985 goles en su trayectoria, le queda el récord de llegar a los 1.000 goles como profesional.

CR7 deja a la selección de Portugal luego de 23 años. (Foto: captura de video)

CR7 deja a la selección de Portugal luego de 23 años. (Foto: captura de video)
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La camiseta que lo identificó en el mundo durante 23 años, que llevó a su país a los más alto de su historia. Campeón de Europa y de la Liga de Naciones, jugó 6 mundiales como Leo, pero fue la única "joya" que le falta a su corona. Jugador extraordinario que durante dos décadas brillaron en el firmamento del fútbol mundial junto al astro argentino, especialmente mientras estaban uno en Real Madrid y otro en el Barcelona.

Cristiano Ronaldo anunció que dejará la Selección de Portugal después de la última ventana internacional de noviembre. A los 41 años, el máximo goleador de la historia del fútbol internacional confirmó que le pondrá punto final a una etapa de 23 años con la camiseta de su país, aunque todavía continúa jugando en Al Nassr de Arabia Saudita. No se trata, por ahora, de un retiro definitivo del fútbol.

"Voy a devolver la camiseta número 7, expresó el delantero, que disputó 234 partidos y convirtió 146 goles con Portugal, cifras que lo mantienen como récord absoluto de su seleccionado.

Su despedida llega después de una trayectoria extraordinaria, en la que conquistó 36 títulos colectivos: uno con Sporting de Lisboa, 10 con Manchester United, 16 con Real Madrid, cinco con Juventus, uno con Al Nassr y tres con Portugal. Entre los más importantes aparecen cinco Champions League, tres Premier League, dos Ligas españolas, dos títulos de la Serie A, una Eurocopa (2016) y dos Nations League (2019 y 2025).

A nivel individual, ganó cinco Balones de Oro, cuatro Botas de Oro europeas y tres premios The Best de la FIFA. Además, es el máximo goleador histórico de la Champions League y del Real Madrid. En la última convocatoria para la Liga de Naciones, tuvo un cortocircuito con el entrenador lusitano que precipitó la salida con este anuncio.

Pero todavía persigue una marca que podría convertirse en el último gran capítulo de su carrera: los 1.000 goles oficiales. Según el registro actualizado al 4 de noviembre, Cristiano suma 985 tantos en 1.343 partidos. Está a apenas 15 de alcanzar una cifra inédita en el fútbol profesional.

El portugués había anticipado que 2026 sería probablemente su último año como futbolista. Su despedida de Portugal abre así la cuenta regresiva para el final de una de las carreras más extraordinarias de la historia. Un crack universal, que deja de representar a su país. Una pena para los amantes del fútbol universal.

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