Qué reveló la autopsia preliminar de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras chocar con un arquero

Qué aspectos analiza la Justicia sobre el choque con Jesús Owono y la atención médica

El expediente judicial fue iniciado de oficio y quedó bajo la órbita operativa del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Las diligencias apuntan a reconstruir en detalle la secuencia del suceso para evaluar si existieron eventuales responsabilidades de carácter penal.

Dentro del conjunto de pruebas incorporadas a la causa consta el acta del partido redactada por la terna arbitral, en la que se dejó asentado que el arquero Jesús Owono recibió la tarjeta roja directa por impactar con fuerza excesiva sobre la humanidad de De Miguel durante la disputa del balón.

No obstante, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, señaló que resultaría muy difícil que el expediente derivara en un proceso penal si se comprueba que el impacto ocurrió dentro de los márgenes de una acción propia del juego. En consecuencia, las pericias médicas definitivas y el informe de autopsia bajo reserva serán determinantes para definir si existió alguna conducta punible, tanto en el campo de juego como en la posterior asistencia sanitaria prestada al futbolista.