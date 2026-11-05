Qué reveló la autopsia preliminar de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras chocar con un arquero

La investigación judicial por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, sumó un paso clave en el fuero legal. El Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife completó el examen de la autopsia preliminar sobre el cuerpo del futbolista de 30 años, quien perdió la vida el martes a las 8 de la mañana en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Sin embargo, el contenido del informe médico forense no fue difundido de manera pública y permanece bajo carácter estrictamente reservado por disposición judicial, con el propósito de resguardar la intimidad del jugador y de sus familiares.