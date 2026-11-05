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Qué reveló la autopsia preliminar de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras chocar con un arquero

Se completó la autopsia preliminar de Jesús de Miguel y la Justicia autorizó el traslado de su cuerpo.

La causa se inició de oficio y quedó a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. (Foto: REUTERS/Stringer)

La causa se inició de oficio y quedó a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. (Foto: REUTERS/Stringer)

La investigación judicial por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, sumó un paso clave en el fuero legal. El Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife completó el examen de la autopsia preliminar sobre el cuerpo del futbolista de 30 años, quien perdió la vida el martes a las 8 de la mañana en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Sin embargo, el contenido del informe médico forense no fue difundido de manera pública y permanece bajo carácter estrictamente reservado por disposición judicial, con el propósito de resguardar la intimidad del jugador y de sus familiares.

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El procedimiento médico se llevó a cabo durante la tarde del martes y resulta fundamental para la causa, ya que deberá aportar elementos concluyentes que permitan determinar las causas exactas del deceso. A su vez, los peritajes buscarán ratificar si existe una vinculación directa entre el choque contra el guardameta Jesús Owono y el traumatismo torácico que sufrió el atacante en pleno desarrollo del partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra.

Qué autorizó la Justicia respecto al cuerpo de Jesús de Miguel y dónde será el funeral

En paralelo a las actuaciones judiciales, el juzgado interviniente accedió al pedido formulado por los familiares del deportista y autorizó formalmente el traslado del cuerpo de Jesús de Miguel a la Península. La intención de su círculo íntimo es trasladar sus restos hacia la provincia de Toledo, donde está estipulado que se lleve a cabo el funeral y el último adiós en Navahermosa, localidad estrechamente vinculada con sus seres queridos.

Más allá del trágico accidente ocurrido a los seis minutos de tiempo añadido en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, los investigadores no restringen las actuaciones a la jugada dividida. La causa busca reconstruir de manera minuciosa la línea de tiempo sanitaria: desde la atención médica que recibió el jugador tras quedar inconsciente sobre el césped hasta su posterior traslado en ambulancia hacia el centro de salud donde se produjo el deceso.

Qué aspectos analiza la Justicia sobre el choque con Jesús Owono y la atención médica

El expediente judicial fue iniciado de oficio y quedó bajo la órbita operativa del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Las diligencias apuntan a reconstruir en detalle la secuencia del suceso para evaluar si existieron eventuales responsabilidades de carácter penal.

Dentro del conjunto de pruebas incorporadas a la causa consta el acta del partido redactada por la terna arbitral, en la que se dejó asentado que el arquero Jesús Owono recibió la tarjeta roja directa por impactar con fuerza excesiva sobre la humanidad de De Miguel durante la disputa del balón.

No obstante, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, señaló que resultaría muy difícil que el expediente derivara en un proceso penal si se comprueba que el impacto ocurrió dentro de los márgenes de una acción propia del juego. En consecuencia, las pericias médicas definitivas y el informe de autopsia bajo reserva serán determinantes para definir si existió alguna conducta punible, tanto en el campo de juego como en la posterior asistencia sanitaria prestada al futbolista.

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