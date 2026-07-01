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MUNDIAL 2026

"Un mal día arruina un...": el doloroso mensaje de Beccacece tras su despedida de Ecuador

La dura derrota por 2-0 ante México en los 16avos. de final no solo significó el fin del sueño copero para el seleccionado ecuatoriano, sino también el punto final para el ciclo del DT argentino.

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Foto: Reuters 

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El impacto de la eliminación de la Copa del Mundo caló hondo en las entrañas del seleccionado ecuatoriano y provocó un sismo inmediato en el cuerpo técnico. La eliminación de Ecuador del Mundial 2026, luego de perder 2-0 ante México en los 16avos de final, trajo consigo la salida de Sebastián Beccacece como entrenador. Lo que era de esperarse en la antesala del partido si no se cosechaba un resultado favorable en Ciudad de México, terminó de confirmarse en las últimas horas con una despedida profundamente atravesada por el dolor, la paz interior y el agradecimiento.

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Ecuador le ganó 2 a 1 a Alemania. Foto: REUTERS

Foto: Reuters

Fiel a su estilo pasional, el director técnico argentino vivió una jornada de altísima carga dramática fuera de los límites del campo de juego. Hubo que esperar casi dos horas para que el DT argentino se presentara en la sala de conferencias para contestar las preguntas de los periodistas, debido a que durante todo ese tiempo estuvo reunido en la intimidad con los jugadores y los altos dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, procesando el golpe deportivo.

Qué dijo Sebastián Beccacece sobre los motivos de su salida de Ecuador

Al momento de enfrentar los micrófonos de la señal DSports, el entrenador no ocultó su angustia por el desenlace del proyecto. “Nuestro contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial, y el Mundial finalizó hoy para nosotros. No pudimos cumplir con las hazañas que prometimos, de hacer nuestro mejor Mundial. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido”, expresó visiblemente conmovido.

El estratega reconoció que las reglas del fútbol profesional terminaron pesando sobre su continuidad al frente de la Tri: “No es lo que habíamos imaginado, me hubiese gustado seguir con un partido más. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa, pero con mucha gratitud, tranquilidad y paz interior de que hemos dado todo”.

Cómo fue la conmovedora despedida en el vestuario de la Tri

A pesar de la tristeza por quedar fuera de los octavos de final, el técnico valoró el lazo humano que forjó con sus dirigidos a lo largo de un proceso que se extendió por dos años y medio de trabajo ininterrumpido. “Lo que pasó en el vestuario recién fue algo conmovedor, nos llevamos respeto y admiración, y eso alivia un poco el dolor de no darle una alegría al pueblo ecuatoriano”, detalló con la voz a punto de quebrarse.

Beccacece defendió el legado de su gestión, remarcando que se mejoró lo hecho en la edición pasada, promoviendo el debut de muchos futbolistas tanto en la selección como en la propia Copa del Mundo, sumado a los grandes rendimientos en las etapas clasificatorias y preparatorias. Sin embargo, no esquivó la autocrítica por la pálida imagen exhibida en el partido crucial ante el combinado azteca, donde consideró que el primer tiempo no estuvo a la altura del proceso. “Perdimos bien. Un mal día arruina un proceso extraordinario”, analizó con dureza, aunque recordó que el plantel venía de dar un batacazo histórico al derrotar 2-1 a Alemania en el cierre de la fase de grupos.

Cuáles son los números finales del ciclo de Beccacece en Ecuador

El paso del entrenador argentino por el banco de suplentes de la Tri dejó una huella estadística sumamente destacada en el continente de cara al futuro:

  • Efectividad general: Su ciclo al frente de la Tri se cierra de manera oficial con 24 partidos dirigidos, registrando nueve triunfos, 12 empates y solo tres caídas en total.

  • El paso por la Copa del Mundo: De las tres derrotas sufridas en todo su proceso, dos de ellas ocurrieron en esta Copa del Mundo de Norteamérica.

  • Rendimiento en Eliminatorias: Bajo su conducción técnica, Ecuador terminó en el segundo puesto de la última clasificación sudamericana, ubicándose solo por detrás de la Selección Argentina.

“Cuando llegamos, había negatividad sobre la presencia en el Mundial. Todo lo que se fue generando y despertando, creo que eso es lo que más se ha sembrado y va a dar sus frutos, estoy convencido. Y me voy a sentir muy parte de eso, y muy orgulloso”, concluyó el entrenador en su último contacto con la prensa internacional.

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