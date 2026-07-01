"Un mal día arruina un...": el doloroso mensaje de Beccacece tras su despedida de Ecuador

El estratega reconoció que las reglas del fútbol profesional terminaron pesando sobre su continuidad al frente de la Tri: “No es lo que habíamos imaginado, me hubiese gustado seguir con un partido más. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa, pero con mucha gratitud, tranquilidad y paz interior de que hemos dado todo”.

Cómo fue la conmovedora despedida en el vestuario de la Tri

A pesar de la tristeza por quedar fuera de los octavos de final, el técnico valoró el lazo humano que forjó con sus dirigidos a lo largo de un proceso que se extendió por dos años y medio de trabajo ininterrumpido. “Lo que pasó en el vestuario recién fue algo conmovedor, nos llevamos respeto y admiración, y eso alivia un poco el dolor de no darle una alegría al pueblo ecuatoriano”, detalló con la voz a punto de quebrarse.

Beccacece defendió el legado de su gestión, remarcando que se mejoró lo hecho en la edición pasada, promoviendo el debut de muchos futbolistas tanto en la selección como en la propia Copa del Mundo, sumado a los grandes rendimientos en las etapas clasificatorias y preparatorias. Sin embargo, no esquivó la autocrítica por la pálida imagen exhibida en el partido crucial ante el combinado azteca, donde consideró que el primer tiempo no estuvo a la altura del proceso. “Perdimos bien. Un mal día arruina un proceso extraordinario”, analizó con dureza, aunque recordó que el plantel venía de dar un batacazo histórico al derrotar 2-1 a Alemania en el cierre de la fase de grupos.

Cuáles son los números finales del ciclo de Beccacece en Ecuador

El paso del entrenador argentino por el banco de suplentes de la Tri dejó una huella estadística sumamente destacada en el continente de cara al futuro:

Efectividad general: Su ciclo al frente de la Tri se cierra de manera oficial con 24 partidos dirigidos, registrando nueve triunfos, 12 empates y solo tres caídas en total .

El paso por la Copa del Mundo: De las tres derrotas sufridas en todo su proceso, dos de ellas ocurrieron en esta Copa del Mundo de Norteamérica .

Rendimiento en Eliminatorias: Bajo su conducción técnica, Ecuador terminó en el segundo puesto de la última clasificación sudamericana, ubicándose solo por detrás de la Selección Argentina.

“Cuando llegamos, había negatividad sobre la presencia en el Mundial. Todo lo que se fue generando y despertando, creo que eso es lo que más se ha sembrado y va a dar sus frutos, estoy convencido. Y me voy a sentir muy parte de eso, y muy orgulloso”, concluyó el entrenador en su último contacto con la prensa internacional.