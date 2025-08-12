En vivo Radio La Red
Deportes
River
Germán Pezzella
FÚTBOL

Desgarrador: el mensaje de Germán Pezzella tras su grave lesión en River

El defensor central de River, Germán Pezzella, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará fuera de las canchas por varios meses.

La noche en que River se midió ante Independiente por el Torneo Clausura terminó con una dura noticia para los hinchas. Germán Pezzella, pieza clave en la defensa, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que lo marginará de lo que resta de la temporada y que llega justo antes de la reanudación de la Copa Libertadores.

image

El parte médico oficial confirmó la gravedad del problema y, a partir de allí, el defensor decidió expresarse públicamente para transmitir su estado de ánimo y agradecer el apoyo recibido.

Qué dijo Pezzella tras conocer el diagnóstico

A través de su cuenta de Instagram, el campeón del mundo con la Selección argentina publicó un mensaje cargado de optimismo pese al difícil momento: “Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto”.

En su comunicado, Pezzella también tuvo palabras para los hinchas y para quienes se preocuparon por su salud: “Gracias por el cariño de estos días, voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto”.

Cuánto tiempo de recuperación demandará su lesión

Si bien el comunicado oficial del club no brindó plazos específicos, este tipo de lesiones suele requerir entre seis y ocho meses de recuperación. Esto significa que el defensor no podrá participar en lo que queda de la temporada y que River deberá rearmar su defensa para los compromisos locales e internacionales.

Quiénes le enviaron mensajes de apoyo

El anuncio de la lesión provocó una ola de reacciones en el mundo del fútbol. Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa y compañero de Pezzella en la Selección, compartió en sus historias de Instagram una publicación de River con un mensaje claro: “Estamos con vos, hermano”.

Otro que se sumó fue Marcos Acuña, quien subió una foto con Pezzella y escribió: “Mucha fuerza amigo. Dale que volvés más fuerte”.

También llegaron palabras de aliento de parte de ex y actuales compañeros como Sebastián Driussi, GonzaloPity” Martínez y Lucas Martínez Quarta.

Qué significa la baja de Pezzella para River

La ausencia de Pezzella deja un vacío importante en el esquema defensivo del Millonario. Su experiencia, liderazgo y capacidad para ordenar la última línea eran factores clave, especialmente de cara a la Libertadores.

El cuerpo técnico ahora deberá evaluar alternativas, ya sea promoviendo a jugadores jóvenes, reacomodando posiciones o buscando soluciones en el mercado de pases.

Un desafío personal y colectivo

Para Pezzella, este será un período de trabajo silencioso y progresivo, alejado de la competencia pero cerca del grupo desde lo anímico. Su mensaje de resiliencia deja claro que encarará la recuperación con la misma disciplina que muestra dentro de la cancha.

Mientras tanto, River afronta el reto de mantener su rendimiento sin uno de sus referentes defensivos y de adaptarse a un escenario inesperado en plena lucha por los títulos.

La historia de este regreso recién comienza, pero el defensor ya dejó claro que piensa convertir este golpe en un nuevo impulso para volver más fuerte.

