Desgarrador: el mensaje de Germán Pezzella tras su grave lesión en River

Cuánto tiempo de recuperación demandará su lesión

Si bien el comunicado oficial del club no brindó plazos específicos, este tipo de lesiones suele requerir entre seis y ocho meses de recuperación. Esto significa que el defensor no podrá participar en lo que queda de la temporada y que River deberá rearmar su defensa para los compromisos locales e internacionales.

Quiénes le enviaron mensajes de apoyo

El anuncio de la lesión provocó una ola de reacciones en el mundo del fútbol. Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa y compañero de Pezzella en la Selección, compartió en sus historias de Instagram una publicación de River con un mensaje claro: “Estamos con vos, hermano”.

Otro que se sumó fue Marcos Acuña, quien subió una foto con Pezzella y escribió: “Mucha fuerza amigo. Dale que volvés más fuerte”.

También llegaron palabras de aliento de parte de ex y actuales compañeros como Sebastián Driussi, Gonzalo “Pity” Martínez y Lucas Martínez Quarta.

Qué significa la baja de Pezzella para River

La ausencia de Pezzella deja un vacío importante en el esquema defensivo del Millonario. Su experiencia, liderazgo y capacidad para ordenar la última línea eran factores clave, especialmente de cara a la Libertadores.

El cuerpo técnico ahora deberá evaluar alternativas, ya sea promoviendo a jugadores jóvenes, reacomodando posiciones o buscando soluciones en el mercado de pases.

Un desafío personal y colectivo

Para Pezzella, este será un período de trabajo silencioso y progresivo, alejado de la competencia pero cerca del grupo desde lo anímico. Su mensaje de resiliencia deja claro que encarará la recuperación con la misma disciplina que muestra dentro de la cancha.

Mientras tanto, River afronta el reto de mantener su rendimiento sin uno de sus referentes defensivos y de adaptarse a un escenario inesperado en plena lucha por los títulos.

La historia de este regreso recién comienza, pero el defensor ya dejó claro que piensa convertir este golpe en un nuevo impulso para volver más fuerte.