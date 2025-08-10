La peor noticia para River: se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella

La lesión lo deja afuera no solo de lo que resta de la temporada, sino también de buena parte del primer semestre del próximo año, convirtiéndose en una baja muy sensible para el equipo.

La ausencia de Pezzella obliga al entrenador a buscar soluciones en la zaga central. Entre las alternativas, aparecen Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, el chileno Paulo Díaz y el uruguayo Sebastián Boselli.

Con la agenda apretada y compromisos clave por la Copa Libertadores, Gallardo deberá rearmar la defensa en tiempo récord.

Gallardo habló acerca de la lesión de Pezzella

El Muñeco brindó una conferencia de prensa luego del empate en Avellaneda y opinó sobre la salida del defensor y las lesiones del grupo en general.

"Son varios los lesionados. No sólo la de Germán: la de Martínez Quarta, la de Salas... Son varios futbolistas. Paulo Díaz estuvo con la rodilla inflamada. Vamos a ver su evolución para el jueves. Lo de Germán, veremos. Voy a ser cauto y esperar los resultados del estudio que se va a hacer mañana", dijo.

También se refirió a la posibilidad de que Rivero puede entrar a la lista de la Libertadores:"En este momento desconozco el reglamento, la lista ya está cerrada. Ante una lesión de gravedad, suponiendo que puede ser la de Germán. Desconozco reglamentariamente dónde estamos parados".