En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Germán Pezzella
Fútbol

La peor noticia para River: se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella

River Plate recibió este domingo una de las peores noticias al conocerse la lesión de Germán Pezzella, uno de los referentes defensivos del equipo. ¿Qué le pasó y cuánto tiempo el defensor estará fuera del campo de juego?

La peor noticia para River: se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella

La peor noticia para River: se conoció la dura lesión que sufrió Germán Pezzella

River Plate igualó 0-0 frente a Independiente en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Más allá del resultado y de la pobre imagen futbolística, la gran preocupación pasó por la grave lesión de Germán Pezzella, quien debió retirarse del campo entre lágrimas.

Leé también La impactante marca que podría alcanzar Franco Armani en River ante Independiente
la impactante marca que podria alcanzar franco armani en river ante independiente

A los 43 minutos del primer tiempo, el defensor bahiense fue a disputar una pelota con Walter Mazzantti en el sector derecho del área riverplatense. En el forcejeo, pisó mal y cayó de inmediato al suelo, llevándose las manos a la cabeza en señal de dolor.

De inmediato pidió el cambio y fue retirado por el cuerpo médico, visiblemente afectado. La escena encendió todas las alarmas en el banco de Marcelo Gallardo y entre los hinchas.

image

El diagnóstico confirmado

Este domingo se confirmó la peor noticia: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El defensor deberá someterse a una cirugía y tendrá un tiempo de recuperación estimado en siete meses.

La lesión lo deja afuera no solo de lo que resta de la temporada, sino también de buena parte del primer semestre del próximo año, convirtiéndose en una baja muy sensible para el equipo.

La ausencia de Pezzella obliga al entrenador a buscar soluciones en la zaga central. Entre las alternativas, aparecen Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, el chileno Paulo Díaz y el uruguayo Sebastián Boselli.

Con la agenda apretada y compromisos clave por la Copa Libertadores, Gallardo deberá rearmar la defensa en tiempo récord.

Gallardo habló acerca de la lesión de Pezzella

El Muñeco brindó una conferencia de prensa luego del empate en Avellaneda y opinó sobre la salida del defensor y las lesiones del grupo en general.

"Son varios los lesionados. No sólo la de Germán: la de Martínez Quarta, la de Salas... Son varios futbolistas. Paulo Díaz estuvo con la rodilla inflamada. Vamos a ver su evolución para el jueves. Lo de Germán, veremos. Voy a ser cauto y esperar los resultados del estudio que se va a hacer mañana", dijo.

También se refirió a la posibilidad de que Rivero puede entrar a la lista de la Libertadores:"En este momento desconozco el reglamento, la lista ya está cerrada. Ante una lesión de gravedad, suponiendo que puede ser la de Germán. Desconozco reglamentariamente dónde estamos parados".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Germán Pezzella
Notas relacionadas
De leyenda del ascenso a trabajar en River: Pablo Vicó sorprendió a todos al revelar su importante rol en el Millonario
River e Independiente no se sacaron ventajas en Avellaneda y ahora piensan en la Copa
River goleó 3-0 a San Martín de Tucumán y pasó a los octavos de final de la Copa Argentina

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar