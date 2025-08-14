Milei creó una oficina especial para administrar y vender los bienes incautados por corrupción

Hasta ahora, los bienes decomisados en causas judiciales estaba a cargo del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados creado en 2011, que se limitaba a identificar y valuar los bienes incautados. Según el nuevo decreto de Milei, “esa estructura resultaba insuficiente por su falta de atribuciones de gestión y capacidad operativa”.

lazaro baez.jpg Los fiscales pidieron 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, la misma condena que a la vicepresidenta Cristina Kirchner. (Foto: Archivo)

En las últimas semanas, la Unidad de información Financiera (UIF) informó que decomisó en favor del Estado bienes en al empresario detenido, Lázaro Báez por unos 150 millones de dólares, mientras la justicia ordenó al resto de los detenidos, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner, devolver más de 537 millones de dólares por la causa Vialidad.

Según trascendidos, ninguno de los nueve condenados en la causa Vialidad, incluida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pagó el decomiso millonario que ordenó el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 como parte de la sentencia por administración fraudulenta. La suma, fijada en U$S 537 millones -equivalente a 684 mil millones de pesos al valor actualizado- debía depositarse de manera solidaria en una cuenta judicial antes de las 9:30 de este miércoles.

Puntos clave de la nueva Oficina de Bienes Recuperados

Agencia de Administración de Bienes del Estado.png

La Oficina de Bienes Recuperados contará con un Director Ejecutivo con rango de subsecretario, designado por el Presidente, que deberá tener formación universitaria y experiencia en gestión pública o patrimonial. Entre sus funciones figuran las de coordinar con otros organismos, garantizar la trazabilidad de los bienes y administrar su disposición final.

El Gobierno plantea que el recupero patrimonial no solo es una herramienta económica, sino también un mecanismo de prevención y disuasión: “Privar a las organizaciones criminales de los beneficios obtenidos por vías ilícitas es clave para debilitar su poder”, señala el texto oficial.

Objetivos principales de la Oficina de Bienes Recuperados: