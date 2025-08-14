En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

Milei creó una oficina especial para administrar y vender los bienes incautados por corrupción

Se da días después de que Cristina Kirchner rechazara el embargo de sus bienes por la causa vialidad. Milei creó la Oficina de Bienes Recuperados para administrar y vender bienes decomisados en causas judiciales. ¿Como funcionará el nuevo organismo y qué lo diferencia del actual?

Milei creó una oficina especial para administrar y vender los bienes incautados por corrupción
Javier Milei creó nueva oficina para agilizar el decomiso y venta de bienes del delito recuperados para el Estado. Foto:Archivo.

Javier Milei creó nueva oficina para agilizar el decomiso y venta de bienes del delito recuperados para el Estado. Foto:Archivo.

Mientras la justicia busca recuperar bienes o dinero proveniente de la causa de corrupción en la que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner, Javier Milei oficializó un nuevo organismo para gestionar y vender bienes decomisados en causas judiciales. La medida reemplaza al registro creado en 2011 y apunta a reforzar la política de extinción de dominio.

Leé también Milei confirma a Espert para encabezar lista de diputados nacionales en la provincia y Santilli podría ir tercero
José Luis Espert, el elegido de Javier Milei para encabezar la lista de diputados nacionales ene provincia de Buenos Aires. Foto: Archivo.

A través del Decreto 582/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso la creación de la Oficina de Bienes Recuperados, que dependerá del Ministerio de Justicia y tendrá competencia exclusiva para conservar, administrar y disponer la venta de activos provenientes de actividades vinculadas a organizaciones delictivas.

La nueva oficina será la Autoridad de Aplicación del régimen aprobado días atrás para la administración de bienes provenientes de delitos.

El Ejecutivo argumenta el nuevo organismo tendrá por objetivo “agilizar procesos y golpear financieramente a las organizaciones criminales” y resalta que “la experiencia internacional demuestra que organismos especializados mejoran la eficacia del decomiso y aumentan el impacto económico contra el crimen organizado”.

Hasta ahora, los bienes decomisados en causas judiciales estaba a cargo del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados creado en 2011, que se limitaba a identificar y valuar los bienes incautados. Según el nuevo decreto de Milei, “esa estructura resultaba insuficiente por su falta de atribuciones de gestión y capacidad operativa”.

lazaro baez.jpg
Los fiscales pidieron 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, la misma condena que a la vicepresidenta Cristina Kirchner. (Foto: Archivo)

Los fiscales pidieron 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, la misma condena que a la vicepresidenta Cristina Kirchner. (Foto: Archivo)

En las últimas semanas, la Unidad de información Financiera (UIF) informó que decomisó en favor del Estado bienes en al empresario detenido, Lázaro Báez por unos 150 millones de dólares, mientras la justicia ordenó al resto de los detenidos, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner, devolver más de 537 millones de dólares por la causa Vialidad.

Según trascendidos, ninguno de los nueve condenados en la causa Vialidad, incluida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pagó el decomiso millonario que ordenó el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 como parte de la sentencia por administración fraudulenta. La suma, fijada en U$S 537 millones -equivalente a 684 mil millones de pesos al valor actualizado- debía depositarse de manera solidaria en una cuenta judicial antes de las 9:30 de este miércoles.

Puntos clave de la nueva Oficina de Bienes Recuperados

Agencia de Administración de Bienes del Estado.png

La Oficina de Bienes Recuperados contará con un Director Ejecutivo con rango de subsecretario, designado por el Presidente, que deberá tener formación universitaria y experiencia en gestión pública o patrimonial. Entre sus funciones figuran las de coordinar con otros organismos, garantizar la trazabilidad de los bienes y administrar su disposición final.

El Gobierno plantea que el recupero patrimonial no solo es una herramienta económica, sino también un mecanismo de prevención y disuasión: “Privar a las organizaciones criminales de los beneficios obtenidos por vías ilícitas es clave para debilitar su poder”, señala el texto oficial.

Objetivos principales de la Oficina de Bienes Recuperados:

  • Coordinar con el Poder Judicial la entrega de bienes provenientes de actividad ilícita y recuperados en procesos penales y de extinción de dominio (Decreto 62/2019), asegurando su guarda y administración.

  • Identificar, registrar, inventariar, valuar, custodiar y conservar los recursos derivados de esos procesos judiciales.

  • Trabajar junto a organismos nacionales y judiciales para ejecutar las resoluciones del Consejo de Bienes Recuperados en favor del Estado Nacional.

  • Coordinar con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) la venta, concesión o explotación comercial de los bienes incautados.

  • Asignar o permitir el uso gratuito y precario de los bienes recuperados, tras evaluación del Consejo de Bienes Recuperados.

  • Elevar informes de gestión al Ministerio de Justicia para la correcta distribución de los fondos entre los organismos que integran el Consejo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Javier Milei Ministerio de Justicia corrupcion
Notas relacionadas
El Gobierno celebró que la inflación de julio se mantuvo por debajo del 2%
El Gobierno celebró una medida de Brasil que beneficia la exportación de leche argentina
Milei ya eligió a sus voceros para defender el modelo en la campaña electoral: ¿qué les pidió a los diputados que cenaron en Olivos?

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar