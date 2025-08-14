A24.com

NUEVA ETAPA

El nuevo amor del Turco Naím a poco más de un año de su separación de Emilia Attias

Pepe Ochoa reveló en LAM quién es la mujer con la que el Turco Naím rehízo su vida sentimental tras su ruptura definitiva con Emilia Attias luego de dos décadas juntos y una hija en común. Los detalles.

14 ago 2025, 10:12
Después de un 2024 que marcó el cierre de una gran historia de amor con Emilia Attias, la mujer con la que estuvo en pareja durante 20 años y la pequeña Gina es el fruto de aquella relación, por estas horas el Turco Naím volvió a ser noticia al conocerse que estaría de novio nuevamente.

Así lo reveló Pepe Ochoa este miércoles en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América TV, cuando a través de un enigmático se refirió al recordado humorista de ShowMatch y su nuevo amor.

Lo cierto es que tras legalizar el divorcio en mayo de 2024, por ese entonces Naím evitó referirse a su vida privada en su actual residencia en Ecuador, si bien se encargó de dejar en claro que la separación había sido "en buenos términos", y sin terceros en discordia.

De esta manera, en medio de uno de los habituales debates informativos del ciclo de América, Ochoa y De Brito revelaron que el Turco Naím está apostando nuevamente al amor con una directora de cine argentina llamada Tamae Garateguy, según acotó Laura Ubfal.

En tanto, mientras compartían una imagen de la mujer que actualmente está en pareja con el actor, desde LAM no dudaron en bromear al verla con rastas y deslizar que es el tipo de onda que le gusta a Naím, teniendo en cuenta que durante algún tiempo, hace muchos años, Emilia Attias supo adoptar el mismo look ya estando con en pareja con el actor.

"Le gusta la onda playa, el mar", atinó a comentar La Barby mientras Ubfal les auguraba sus buenos deseos: "Ojalá que avance (la relación)", y Yanina Latorre opinó que "le tira Jamaica", en clara referencia a la onda reggae.

Así las cosas, si bien por el momento ni el Turco Naím ni su nueva pareja hablaron públicamente, la realidad es que la información ya se filtró en el mundo del espectáculo y ahora sólo resta que oficialmente se muestren juntos, por lo menos desde sus respectivas redes sociales.

Turco Naím y Tamae Garateguy - captura LAM

Cómo es la nueva vida del Turco Naím en Ecuador tras su separación de Emilia Attias

En mayo del año pasado, el Turco Naim se separó legalmente de Emilia Attias después de veinte años juntos y de formar una familia con la pequeña Gina, de ocho años por aquel entonces.

Tras ello, la realidad es que el actor decidió instalarse en Ecuador luego de probar allí la vida diaria durante algunos meses. Así, allí abrió un bar en la playa, al que definió como su lugar en el mundo por su fanatismo por el mar y el surf.

"Yo soy protagonista de mi propia vida. No sufro por nada ni por nadie. Estoy feliz con todas las cosas que me van pasando. Estoy bien, feliz, motivado y es lo que quiero”, dijo en aquel momento el actor en charla con el programa Poco Correctos, El Trece.

Así como también remarcó sobre esta nueva etapa que comenzaba a atravesar: “Estoy feliz con todas las cosas que me van pasando, me voy adaptando y de eso se trata. Estoy bien, feliz, motivado y es lo que quiero".

"Practico surf y ya soy parte de este lugar desde hace mucho tiempo. Siempre sentí hambre por este lugar y justamente se dio este año que se fueron los últimos inquilinos del lugar y lo pude atrapar”, detalló también el Turco Naim.

Al tiempo que con relación al contacto con su hija Gina, explicó que había viajó hacía unos días a la Argentina y que durante el verano (de 2025) su hija se quedaría unos días con él en Ecuador, donde también disfruta de la pasión por el surf que le transmitió.

“Ella (Gina) viene en enero para acá. Aquí también conoce a todo el mundo, ella hace surf desde muy chiquita”, concluyó por entonces cuando ya se había comenzado a rehacer su vida.

turco naim.jpg

     

 

