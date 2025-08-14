El nuevo amor del Turco Naím a poco más de un año de su separación de Emilia Attias

En tanto, mientras compartían una imagen de la mujer que actualmente está en pareja con el actor, desde LAM no dudaron en bromear al verla con rastas y deslizar que es el tipo de onda que le gusta a Naím, teniendo en cuenta que durante algún tiempo, hace muchos años, Emilia Attias supo adoptar el mismo look ya estando con en pareja con el actor.

"Le gusta la onda playa, el mar", atinó a comentar La Barby mientras Ubfal les auguraba sus buenos deseos: "Ojalá que avance (la relación)", y Yanina Latorre opinó que "le tira Jamaica", en clara referencia a la onda reggae.

Así las cosas, si bien por el momento ni el Turco Naím ni su nueva pareja hablaron públicamente, la realidad es que la información ya se filtró en el mundo del espectáculo y ahora sólo resta que oficialmente se muestren juntos, por lo menos desde sus respectivas redes sociales.

Turco Naím y Tamae Garateguy - captura LAM

Cómo es la nueva vida del Turco Naím en Ecuador tras su separación de Emilia Attias

En mayo del año pasado, el Turco Naim se separó legalmente de Emilia Attias después de veinte años juntos y de formar una familia con la pequeña Gina, de ocho años por aquel entonces.

Tras ello, la realidad es que el actor decidió instalarse en Ecuador luego de probar allí la vida diaria durante algunos meses. Así, allí abrió un bar en la playa, al que definió como su lugar en el mundo por su fanatismo por el mar y el surf.

"Yo soy protagonista de mi propia vida. No sufro por nada ni por nadie. Estoy feliz con todas las cosas que me van pasando. Estoy bien, feliz, motivado y es lo que quiero”, dijo en aquel momento el actor en charla con el programa Poco Correctos, El Trece.

Embed

Así como también remarcó sobre esta nueva etapa que comenzaba a atravesar: “Estoy feliz con todas las cosas que me van pasando, me voy adaptando y de eso se trata. Estoy bien, feliz, motivado y es lo que quiero".

"Practico surf y ya soy parte de este lugar desde hace mucho tiempo. Siempre sentí hambre por este lugar y justamente se dio este año que se fueron los últimos inquilinos del lugar y lo pude atrapar”, detalló también el Turco Naim.

Al tiempo que con relación al contacto con su hija Gina, explicó que había viajó hacía unos días a la Argentina y que durante el verano (de 2025) su hija se quedaría unos días con él en Ecuador, donde también disfruta de la pasión por el surf que le transmitió.

“Ella (Gina) viene en enero para acá. Aquí también conoce a todo el mundo, ella hace surf desde muy chiquita”, concluyó por entonces cuando ya se había comenzado a rehacer su vida.