Preocupación en River: la regla de Conmebol que complica a Gallardo para la Copa Libertadores

El contexto defensivo de River: un problema mayor para Gallardo

El panorama es todavía más complicado porque el equipo ya viene sufriendo en la zona defensiva. Paulo Díaz se lesionó antes del cruce con Independiente y su presencia para la Copa es incierta. Además, Lucas Martínez Quarta arrastra un esguince de rodilla que lo mantiene en duda.

Con este escenario, Gallardo podría llegar al duelo contra Libertad con un solo central disponible: Sebastián Boselli. Una situación crítica para un equipo que pelea en varios frentes y que necesita solidez defensiva para avanzar en el torneo continental.

Qué opciones tiene Gallardo para armar la defensa

Aunque la reglamentación limita las incorporaciones, Gallardo podría recurrir a jugadores que ya figuran en la lista de buena fe. Entre ellos aparece Federico Gattoni, quien actualmente se entrena a contraturno y no forma parte de la consideración principal del DT. Sin embargo, su presencia en la lista lo convierte en una alternativa de emergencia.

Otra opción, menos ideal, sería improvisar con futbolistas que habitualmente juegan en otras posiciones, como laterales o mediocampistas defensivos que puedan adaptarse al rol de central en partidos puntuales.

Un debut que ilusiona, pero sin cupo para la Copa

En el empate contra Independiente, el joven Lautaro Rivero debutó y dejó buenas impresiones entre los hinchas. Sin embargo, no podrá participar en la Copa Libertadores, ya que no fue incluido en la lista debido a que se estaba recuperando de un desgarro en el momento de la inscripción.

Su rendimiento genera esperanza para el torneo local, pero no aporta soluciones inmediatas para el cruce contra Libertad.

¿Habrá un cambio reglamentario?

La Conmebol procesará las listas y cambios presentados por los clubes a partir de este lunes, cuando reciba toda la documentación correspondiente. Allí quedará confirmado si existe —o no— algún mecanismo que habilite a River a incorporar un reemplazo para Pezzella. Por ahora, no hay indicios de que se modifiquen las reglas vigentes.