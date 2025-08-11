En vivo Radio La Red
Deportes
River
Germán Pezzella
ALARMA

Preocupación en River: la regla de Conmebol que complica a Gallardo para la Copa Libertadores

Germán Pezzella sufrió la rotura de ligamentos cruzados y se perderá lo que resta de la temporada. ¿Qué dice la normativa de Conmebol y por qué esto complica a River para la Copa Libertadores?

Preocupación en River: la regla de Conmebol que complica a Gallardo para la Copa Libertadores

El empate sin goles en el clásico ante Independiente quedó en segundo plano para Marcelo Gallardo. Lo que parecía una noche de análisis táctico terminó con un diagnóstico que preocupa a todo River: Germán Pezzella sufrió la rotura de ligamentos cruzados en su rodilla izquierda y estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas. Con 34 años y toda su experiencia, el defensor era una pieza clave en la última línea del equipo, especialmente en el tramo decisivo de la Copa Libertadores.

De leyenda del ascenso a trabajar en River: Pablo Vicó sorprendió a todos al revelar su importante rol en el Millonario
de leyenda del ascenso a trabajar en river: pablo vico sorprendio a todos al revelar su importante rol en el millonario
image

Por qué River no puede reemplazar a Pezzella en la Copa Libertadores

La lesión de Pezzella golpea al Millonario no solo por lo futbolístico, sino también por lo reglamentario. Conmebol estableció el viernes pasado como fecha límite para presentar la lista definitiva de futbolistas para los octavos de final contra Libertad de Paraguay.

En esa nómina, los equipos podían hacer hasta cinco modificaciones respecto a la lista presentada en la fase de grupos. River ya había utilizado todos esos cupos, incorporando a Maximiliano Salas, Juanfer Quintero, Juan Portillo, Matías Galarza y Sebastián Boselli.

La normativa solo permite reemplazar a un jugador fuera de ese plazo en caso de lesión grave de uno de los tres arqueros inscriptos, pero no contempla a futbolistas de campo. Esto significa que River no podrá sumar un zaguero central en lugar de Pezzella, al menos bajo las reglas actuales.

El contexto defensivo de River: un problema mayor para Gallardo

El panorama es todavía más complicado porque el equipo ya viene sufriendo en la zona defensiva. Paulo Díaz se lesionó antes del cruce con Independiente y su presencia para la Copa es incierta. Además, Lucas Martínez Quarta arrastra un esguince de rodilla que lo mantiene en duda.

Con este escenario, Gallardo podría llegar al duelo contra Libertad con un solo central disponible: Sebastián Boselli. Una situación crítica para un equipo que pelea en varios frentes y que necesita solidez defensiva para avanzar en el torneo continental.

Qué opciones tiene Gallardo para armar la defensa

Aunque la reglamentación limita las incorporaciones, Gallardo podría recurrir a jugadores que ya figuran en la lista de buena fe. Entre ellos aparece Federico Gattoni, quien actualmente se entrena a contraturno y no forma parte de la consideración principal del DT. Sin embargo, su presencia en la lista lo convierte en una alternativa de emergencia.

Otra opción, menos ideal, sería improvisar con futbolistas que habitualmente juegan en otras posiciones, como laterales o mediocampistas defensivos que puedan adaptarse al rol de central en partidos puntuales.

Un debut que ilusiona, pero sin cupo para la Copa

En el empate contra Independiente, el joven Lautaro Rivero debutó y dejó buenas impresiones entre los hinchas. Sin embargo, no podrá participar en la Copa Libertadores, ya que no fue incluido en la lista debido a que se estaba recuperando de un desgarro en el momento de la inscripción.

Su rendimiento genera esperanza para el torneo local, pero no aporta soluciones inmediatas para el cruce contra Libertad.

¿Habrá un cambio reglamentario?

La Conmebol procesará las listas y cambios presentados por los clubes a partir de este lunes, cuando reciba toda la documentación correspondiente. Allí quedará confirmado si existe —o no— algún mecanismo que habilite a River a incorporar un reemplazo para Pezzella. Por ahora, no hay indicios de que se modifiquen las reglas vigentes.

