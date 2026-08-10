La mesa política redefine la estrategia para conseguir apoyo a los proyectos económicos en Diputados

La meta del oficialismo es darle un tratamiento "prioritario" al proyecto de reforma del BCRA, que entre otros puntos incluye un "blindaje" de las autoridades del directorio, como el requerimiento de mayorías especiales en ambas cámaras para su designación y remoción; la prohibición de financiar los gastos del Estado con emisión monetaria; y la eliminación de la facultad de tomar letras del Tesoro no transferibles para financiar su endeudamiento.

En el Gobierno esperan conseguir dictamen de comisiones antes del 19 de agosto para elevar el proyecto a sesión durante el mismo mes, antes del 26 de agosto. Quieren tener la media sanción de Diputados antes de que el Presidente envíe el proyecto de Presupuesto 2027, el 15 de septiembre.

La polémica por los megaproyectos de Sturzenegger

El Gobierno busca ahora concentrarse en las reformas económicas pendientes (Foto Senado).

Mientras seguían los cuestionamientos internos a los megaproyectos de leyes impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no se descarta que esta vez decidan invitar al funcionario para redefinir la forma en que serán presentados los proyectos de desregulación pendientes. En este rubro se apuntan la demorada ley de Hojarasca y zonas frías, que fueron presentados a principios de este año en Diputados, pero que por la amplitud de reformas que incluyen no consiguen el apoyo de la oposición.

El plan ahora será presentar "tema por tema", en proyectos separados. Así lo había anticipado la semana pasada la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, tras quedar en el ojo de la tormenta al fracasar los acuerdos políticos que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y ella misma habían tejido con gobernadores y con los jefes de bloque dialoguistas del Senado. Ese respaldo, sin embargo, se dio vuelta ante la creciente presión que generaron quienes marcharon en contra de esos proyectos no solo frente al Congreso, sino en plazas de todo el país.

EL SENADO DEBATE: GRAVES DESTROZOS EN LA PLAZA DEL CONGRESO

Para evitar un quiebre con la oposición dialoguista, en medio de negociaciones de alianzas de cara al próximo año electoral, la mesa política dejó trascender que esta semana y la próxima serán prioridad avanzar con los tratamientos de la reformas económicas, que ya tendrían el consenso de los bloques del PRO, la UCR y provinciales.

En el Senado, Bullrich propone dejar de lado los megaproyectos y reimpulsar otras leyes que podrían generar más impacto de cercanía en la gente que votó al Gobierno, como son los proyectos que modifican la ley de Salud Mental, la reforma al Código Penal y del sistema educativo.

Santilli y Caputo viajan para contener a gobernadores aliados

El jefe de Gabinete, Diego Santilli retoma las negociaciones con el gobernador Raúl Jalil este jueves en Catamarca (Foto: archivo).

Tras el fracaso del capítulo de la ley de Propiedad Privada que habilitaba sin límites la extranjerización de tierras, y el cambio de uso del suelo productivo de tierras rurales y bosques incendiados, Santilli, viajará este jueves con el ministro de Economía, Luis Caputo, a Catamarca. Allí, firmará convenios con el gobernador de esa provincia, Raúl Jalil, y de Santiago del Estero, Elías Suárez.

Según confirmó el Gobierno, "el objetivo es poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta" que comparten ambas provincias, en otro gesto de contención de gobernadores del peronismo aliado al Gobierno y que en otras votaciones resultaron clave para conseguir la mayoría en el Congreso.

La obra, financiada con un crédito del BID, demandará una inversión de $99.769 millones, tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y beneficiará a 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero mediante la construcción de dos plantas potabilizadoras y 50 kilómetros de acueducto.

A cambio de esa ayuda financiera, la Casa Rosada les pedirá apoyo para las reformas económicas anunciadas por Milei el 30 de julio por cadena nacional. En ese mensaje, Milei anunció una serie de reformas económicas centradas en la prohibición de emitir pesos al Banco Central y la penalización a quienes lo autoricen.